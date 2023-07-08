Вкрали у Польщі, вдарять по Україні? Іран представив "новий" дрон-камікадзе

Іранці скопіювали універсальний польський дрон

Днями Іран, який продовжує постачати російських окупантів зброєю, представив свій "новий" дрон Zhobin, який насправді є копією польського дрону Warmate.

Про це повідомляють польські ЗМІ, наголошуючи, що точні характеристики іранського дрону невідомі, але копіювання польського Warmate – безперечно.

Польські барражуючі боєприпаси або дрони (залежно від комплектації) Warmate з’явилися в Україні ще в 2022 році і можуть виконувати розвідувальні місії, так і завдавати ударів по ворогові.

Конструктивно Warmate є планер-високоплан з V-подібним оперенням і електродвигуном, який дозволяє дрону літати на відстань до 10 км і триматися в повітрі до 30 хвилин на висоті до 500 метрів. У ході виконання завдань дрон може розвивати швидкість до 150 км/год, але найкраще працює на швидкостях удвічі менших – до 80 км/год, що дозволяє краще триматися в небі.

Важить дрон близько 4 кг, з яких близько 1 кг можуть припадати на бойове навантаження у вигляді осколково-фугасної або термобаричної бомби, якщо передбачається завдання удару і повернення на базу, або просто заряду вибухівки, якщо БПЛА використовують як камікадзе.

Причому дрон управляється оператором, який може будь-коли відмінити пуск БПЛА і повернути його на базу, якщо атака матиме надто мало шансів на успіх.

Характеристики Warmate можуть дати зразкове розуміння того, чого можна очікувати від іранських дронів Zhobin.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ застосовують проти окупантів отримані нещодавно авіаційні ракети Zuni, які мають дальність у 4 рази більше, ніж радянські авіаційні ракети С-8, які є в України.