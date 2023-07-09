"Армат" не буде, інших танків — теж: експерт розкрив стан танкової промисловості ворога

Зі зростанням темпів наступу ЗСУ танкопром окупантів остаточно ляже

Щомісяця російські окупанти в Україні втрачають не менше 200 танків, проте поповнити ці втрати їм нема чим, тоді як ЗСУ мають уже більше танків, ніж Росії. Пояснюється це повною деградацією танкової промисловості Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, росіяни можуть уже не мріяти не тільки про горезвісну "Армату", але навіть про вже давно застарілий, але поки що наймасовіший у окупантів танк Т-72.

За словами експерта, в Росії давно немає серійного виробництва танків. Так, Т-72 і Т-80 не вироблялися з 1998 року, танки Т-90 - з 2011-го і піддавалися виключно ремонту та модернізації наявних у строю та зберіганні.

"Це призвело до деградації виробничих ліній тих же танків Т-72. За 25 років вони як такі були розібрані, розпиляні, розвалені. Наприклад, для виробництва Т-72 необхідно, щоб працювали 15 тис. технологічних процесів. Більшість з них давно відсутні.Для забезпечення виробництва нового танка Т-72 необхідно застосовувати 6,5 тис. прес-форм.Більш половини з них втрачено або переплавлено.У виробництві одного танка Т-72 використовується близько 20 тис. інструментів, частини з яких на виробництві немає ", - наголосив Олександр Коваленко.

Звідси, за словами експерта, і масова поява на передовій старих Т-54/55 і Т-62, відновлювати які набагато простіше і швидше ніж Т-72, Т-80 або Т-90.

Але і з цим у окупантів проблеми, бо роботи йдуть на ремонтних заводах, де не вистачає досвідчених спеціалістів та свіжих конструктивних ідей. Проте швидкість ремонту Т-62/54/55 дозволяють хоча б приблизно компенсувати ті 200 танків на місяць, що втрачаються окупантами.

"Але найголовніше те, що присутність танків в основному сконцентрована в другій лінії. А це все означає, що справжній стрес для РВВ ще попереду ", — натякає експерт на те, що втрати танків Росії тільки зростатимуть і компенсувати їх навіть старими машинами буде неможливо.

Нагадаємо, що брак танків змушує окупантів створювати таких "франкенштейнів", що губляться навіть експерти.