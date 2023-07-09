Схожий на іграшку, але небезпечний для ворога: український військовий створив унікальний наземний дрон (фото, відео)

Вартість такої "пташки" складає 30 тисяч гривень

Крім військової техніки, яку передають союзники, на фронті використовуються і створені в Україні дрони. Одним із таких є наземний дрон "Сірко", який спорудив військовий Євген Гнаток. На вигляд він схожий на іграшку, проте насправді становить для ворога серйозну небезпеку.

Про це пише медіа "ШоТам?"

"Про таких, як Євген Гнаток, знімають фільми. Виріс в інтернаті, пережив знущання вітчима та байдужість матері, у 18 років вперше потрапив на фронт. А свій перший винахід збирав у холодному гаражі під час зимового блекауту. І, зрештою, створив ідеального помічника для військових! А тепер розробляє безпілотника!", — йдеться у повідомленні.

Наземний дрон, створений Євгеном, отримав назву "Сірко", на честь його бойового товариша. Ця "пташка" вийшла непомітною, але досить спритною. А її вартість складає лише 30 тисяч гривень. Нині такі дрони від військового та винахідника допомагають українським бійцям у гарячих точках.

До речі, військовий переробляв свій винахід понад 20 разів, щоб довести його до досконалості. Гроші на деталі він збирав під час стриму.

"Він ("Сірко", — ред.) під’їжджає до танка або до скупчення військових і вибухає. Також може падати в окоп і вибухати там", — каже Євген.

БПЛА більше схожий на іграшкову машинку. Він переміщається з допомогою чотирьох коліс, яке основна перевага у тому, що російські РЕБ не неспроможні його виявити.

Характеристики безпілотника

радіус роботи — 50 км;

ціна — 30 тис.грн;

призначення — розвідка, підрив техніки та живої сили противника, доставка боєприпасів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті український дрон Perun. Його застосовують проти військових автомобілів супротивника, а також іншої техніки російських окупантів.