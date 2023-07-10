На двох – 113 років: як окупанти продовжують "поліпшувати" свою техніку

Нова суперзброя окупантів небезпечна для них самих

У той час, як ЗСУ намагаються з розумом модернізувати 60-річного "старенького" МТ-ЛБ (багатоцільовий легкоброньований тягач), окупанти продовжують спроби створити з нього "суперзброю". Один із шляхів – встановлення на нього протитанкової гармати МТ-12, чиє виробництво розпочали 53 роки тому.

Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report, додаючи фото нової російської "вундервафлі".

Задум окупантів посилити свою артилерію і зробити її мобільнішою, створивши імпровізовану самохідну артилерійську установку з МТ-12 і МТ-ЛБ, здається розумним, але його реалізація спірна через характеристики обох зразків техніки.

Протитанкова гармата МТ-12 калібру 100 мм є покращеною версією гармати Т-12, вона почала вироблятися в 1970 році і призначалася насамперед для боротьби з тодішніми танками країн НАТО.

Основним суперником гармати тоді мав стати німецький танк Leopard-1, а зараз близько 300 одиниць такої бронетехніки мають отримати ЗСУ.

Втім, чи зможе МТ-12 завдати шкоди українським "Леопардам" — питання відкрите, адже танки постійно покращувалися, отримували додаткові екрани та протикумулятивні грати.

Але головне, МТ-12 не має переваг щодо дальності стрілянини, адже прицільна дальність пострілу гармати становить близько 2 км. Leopard-1 має схожі показники, більше того, за рахунок тепловізійного прицілу навіть уночі може прицільно бити на 2 км. Тобто у разі нічної атаки "Леопардів" МТ-12 буде просто марною.

При цьому вага МТ-12 складає близько 3 тонн, що непідйомно для 12-тонного МТ-ЛБ, тому на тягач зверху встановили тільки саму гармату, але навіть це помітно обтяжує "мотолигу".

При цьому розрахунок МТ-12 буде позбавлений будь-якого броньового захисту. А на відстані 2-3 км від танків ЗСУ він може бути легко знищений вогнем у відповідь. Ледве краще ситуація при використанні зброї для стрільби по піхоті осколково-фугасними снарядами, в такому випадку дальність стрільби становить близько 8 км, але і тут ризик потрапити під удар дуже великий.

Втім, на цей МТ-ЛБ окупанти поставили хоча б лише один вид зброї, тоді як на інший тягач вони примудрилися помістити міномет і ракетну установку, фактично позбавивши його екіпаж шансів вижити у разі потрапляння артилерією ЗСУ.