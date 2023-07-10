"Син Бандери" знищує окупантів на передовій. Про що йде мова?

Дрон знищує окупантів і коштує зовсім недорого

У ході бойових дій проти російських окупантів ЗСУ активно застосовують нові зразки озброєння, причому не лише західні, а й вітчизняного виробництва. Зокрема, йдеться про дрони-камікадзе з виглядом від першої особи (FPV) "Бандерік-К".

Про це повідомляє Telegram-канал "Вантаж 200. Війна в Україні", прикладаючи відео завдання ударів БПЛА по позиціях ворога.

Дрон "Бандерик-К" був розроблений командою волонтерів "Дронарня", які виробляють безпілотники для потреб ЗСУ, і може використовуватися як для ураження ворожої техніки та особового складу, так і для розвідки.

Загальна вага БПЛА становить трохи більше 3 кг, з яких до 1,5 кг можуть припадати на корисну вагу (паливо, камери або боєприпаси), щоправда, останні на власний розсуд ставлять уже військові.

"Бандерик-К" можна віднести до тактичних дронів — дальність його польоту становить близько 8 км, а час перебування в повітрі до 15 хвилин з найкращою висотою до 400 метрів. Безпілотник простий у користуванні – запускати його можна з руки, спеціальна станція робить керування зручним і простим, а камера дозволяє оператору бачити те саме, що бачить дрон в режимі реального часу. А обладнавши дрон вибухівкою, його легко можна перетворити на камікадзе.

Зрештою, вартість "Бандерика-К" цілком доступна – 24 тисячі гривень за кожен апарат, ще 4000 коштує акумуляторна батарея, а 81 500 гривень – наземна станція керування. Ще 18 500 гривень можна віддати за зарядну станцію на 8 акумуляторів для дронів.

А тим часом уже розпочалися роботи з будівництва в Україні заводу з виробництва ударних безпілотників "Байрактар".