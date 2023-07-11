Вперше засвітився на фронті: українські військові показали європейський БТР-амфібію (фото)

Офіційних заяв про поставку цього типу техніки в Україну не надходило

Серед іншої техніки, переданої країнами-союзниками, ЗСУ використовують для боротьби з окупантами чесько-польський бронетранспортер OT-64 SKOT. Цього літа його вперше помітили на фронті.

Відповідну фотографію з передової було опубліковано 5 липня на сторінці Arslon Xudosi у Twitter.

OT-64 SKOT являє собою плавучий бронетранспортер, розроблений Чехословаччиною та Польщею у 1960-ті. Він був розроблений для заміни OT-810 часів Другої світової війни. З погляду технологій ОТ-64 сильно випередив свій аналог – радянський БТР-60.

Оглядачі з Army Recognition пишуть, що універсальність цього БТР робить його придатним для різних військових операцій, у тому числі транспортування військ, розвідку та місію підтримки.

Ця машина оснащена бронею завтовшки від 6 до 13 мм, яка забезпечує захист від вогню стрілецької зброї. Водночас ОТ-64 SKOT оснащений 7,62-мм кулеметом ПКТ та 14,5-мм кулеметом КПВ. Це, своєю чергою, забезпечує вогневу міць для підтримки десантних військ під час проведення операцій.

"З моменту своєї появи в 1963 році ОТ-64 СКОТ використовувався в різних конфліктах по всьому світу. Він був розгорнутий під час індо-пакистанської війни 1971 року, війни в Західній Сахарі, ірано-іракської війни, операції "Блакитна зірка" та громадянської війни у Сирії. Його універсальність, мобільність та амфібійність зробили його популярним вибором для збройних сил, які стикаються з різними операційними сценаріями", - кажуть оглядачі.

До речі, офіційних заяв із Чехії чи Польщі щодо постачання цього типу техніки в Україну не надходило.

Характеристики

Бойова маса — 14,5 т;

Екіпаж — 2 людини;

Довжина – 7,44 метра;

Ширина — 2,55 метра;

Висота — 2,71 метра;

Швидкість по шосе — 95 км/год;

Товщина броні – від 6 до 13 мм;

Озброєння – 7,62-мм кулемет ПКТ та 14,5-мм кулемет КПВ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український військовий створив для Збройних Сил унікальний дрон. На вигляд він нагадує іграшкову машинку, проте насправді ця техніка досить небезпечна для російських окупантів.