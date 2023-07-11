Всього другий, але найкращий: ЗСУ знищили ЗРК окупантів

Техніку не можна назвати рідкісною, але знищують її ЗСУ поки що нечасто

У ході чергового точного удару ЗСУ змогли знищити найкращий і найновіший зенітно-ракетний комплекс росії С-400 "Тріумф", тим самим довівши його вразливість.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він підкреслив, що це друга офіційно підтверджена знищена система С-400 і що вона стояла глибоко в тилу окупантів.

Знищена РЛС 92Н6Е

ЗРК С-400 був розроблений у 2007 році та призначений для перехоплення повітряних цілей на дальності до 400 км, які він може засікати на відстані до 600 кілометрів та на висотах близько 30 км. При цьому можна обстрілювати до 80 цілей одночасно і наводити відразу до 160 ракет.

Втім, за даними західних аналітиків, можливості системи значно завищені. Наприклад, дальність стрілянини по повітряних цілях — не заявлені 400 км, а всього близько 200, при цьому літаки "Тріумф", що низько летять, може збити лише на дальності до 20 км. Найкраще система працює проти літаків, а ось ракети перехоплювати у С-400 виходить набагато гірше, ніж в американського ЗРК Patriot, що стоїть на озброєнні України.

Нарешті, для виведення з ладу С-400 достатньо відключити або знищити в ньому лише одну ланку, наприклад, пункт управління або РЛС. Як стверджує Олександр Коваленко, під час удару було знищено пускову установку 5П85СМ2-01 та РЛС 92Н6Е.

Знищена пускова установка 5П85СМ2-01

Мала ефективність С-400 саме як ППО підтверджується систематичними ударами даної системи по містах України, зокрема Києву, чому сприяє висока швидкість ракет. Але водночас точність даної системи при наземному використанні дуже слабка, що загрожує потраплянням у житлові будинки.