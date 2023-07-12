"Розумна" бомба по-російські: експерт пояснив халтурну роботу боєприпасу

Російські авіабомби часто навіть не стають на бойовий хід

Сапери 28-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. лицарів Зимового походу спрямованим вибухом знищили чергову авіабомбу ФАБ-250 російських окупантів, що не спрацювала.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі виклав відео та розповів, що подібні "подарунки" саперам бригади доводиться підривати чи не щодня.

Знищення ФАБ-250

Військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пояснив, що спроба окупантів скопіювати отриману ЗСУ "розумну" бомбу JDAM закінчилася невдачею.

Причина цього — керовані модулі планування та корекції (УМПК) виявилися неймовірним халтурним виробом. Наприклад, розрахункові можливості модуля виявилися спочатку невірними — він відчував навантаження по вазі та аеродинамічні проблеми. З цієї причини УПМК почали ставити на легшу бомбу ФАБ-250 (вагою 250 кг) замість ФАБ-500.

Але навіть легкі ФАБ-250 не позбавлені проблем, адже УМПК – це примітивна конструкція з крила, що приводиться у польотне положення пружинним пристроєм. Після скидання пристрій утримує засувку. І працездатність механізму зрештою залежить від спрацьовування цієї клямки.

"Є ймовірність того, що клямка на кустарному модулі не відкриється, отже, крило не буде приведено в польотний стан. Тобто, "плануюча" бомба в бойовому режимі стає вільнопадаючою (просто впаде вниз, а не спланує на десятки кілометрів. — "Телеграф ). Крім того, приведення бомби в боєготовий стан при скиданні не завжди проходить гладко. Тобто, бомба може бути скинута, модуль розкрити крило, але по досягненню мети бомба не вибухне. що проблеми з модулями не вирішені", — пояснює Олександр Коваленко.

Справжні бомби JDAM

В результаті, за словами експерта, хоча окупанти і можуть застосовувати бомби з УПМК, їх ефективність значно менша за очікувану. Справді, про проблеми Росії з подібними бомбами на власному досвіді могли переконатися ще жителі Білгорода.

Тим часом Повітряні сили України адаптують наявні літаки під далекобійні ракети SCALP-EG, отримані від Франції.