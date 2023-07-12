"Розумна" бомба по-російські: експерт пояснив халтурну роботу боєприпасу
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Російські авіабомби часто навіть не стають на бойовий хід
Сапери 28-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. лицарів Зимового походу спрямованим вибухом знищили чергову авіабомбу ФАБ-250 російських окупантів, що не спрацювала.
Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі виклав відео та розповів, що подібні "подарунки" саперам бригади доводиться підривати чи не щодня.
Військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пояснив, що спроба окупантів скопіювати отриману ЗСУ "розумну" бомбу JDAM закінчилася невдачею.
Причина цього — керовані модулі планування та корекції (УМПК) виявилися неймовірним халтурним виробом. Наприклад, розрахункові можливості модуля виявилися спочатку невірними — він відчував навантаження по вазі та аеродинамічні проблеми. З цієї причини УПМК почали ставити на легшу бомбу ФАБ-250 (вагою 250 кг) замість ФАБ-500.
Але навіть легкі ФАБ-250 не позбавлені проблем, адже УМПК – це примітивна конструкція з крила, що приводиться у польотне положення пружинним пристроєм. Після скидання пристрій утримує засувку. І працездатність механізму зрештою залежить від спрацьовування цієї клямки.
"Є ймовірність того, що клямка на кустарному модулі не відкриється, отже, крило не буде приведено в польотний стан. Тобто, "плануюча" бомба в бойовому режимі стає вільнопадаючою (просто впаде вниз, а не спланує на десятки кілометрів. — "Телеграф ). Крім того, приведення бомби в боєготовий стан при скиданні не завжди проходить гладко. Тобто, бомба може бути скинута, модуль розкрити крило, але по досягненню мети бомба не вибухне. що проблеми з модулями не вирішені", — пояснює Олександр Коваленко.
В результаті, за словами експерта, хоча окупанти і можуть застосовувати бомби з УПМК, їх ефективність значно менша за очікувану. Справді, про проблеми Росії з подібними бомбами на власному досвіді могли переконатися ще жителі Білгорода.
Тим часом Повітряні сили України адаптують наявні літаки під далекобійні ракети SCALP-EG, отримані від Франції.