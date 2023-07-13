Могли отримати два роки тому: на техніці ЗСУ помітили турецьке озброєння

Бойовий модуль турецької компанії має одну важливу для виживання бійців особливість

На озброєнні ЗСУ помітили МТ-ЛБ (багатоцільовий легкоброньований тягач) оснащений турецьким бойовим модулем SARP Dual, виробництва компанії Aselsan.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, додавши, що можливості бойового модуля дуже розширені.

За даними ЗМІ, цей модуль турки пропонували Україні ще у 2021 році – тоді їм хотіли оснащувати колісні бронеавтомобілі "Козак-2М1".

SARP Dual – це дистанційно керована стабілізована кулеметна турель з двома (7,62-мм та 12,7-мм) кулеметами, тепловізором, лазерним далекоміром, телевізійним каналом та балістичним обчислювачем. Один із кулеметів може бути замінений американським станковим 40-мм гранатометом Mk19.

Крім того, компанія-виробник Aselsan додала в модуль функцію автоматичного супроводу цілей та автономну систему електроживлення, яка дозволяє використовувати його до трьох годин без необхідності вмикання двигуна техніки, на яку він встановлений. Тобто техніка може стояти в засідці з вимкненим двигуном, нічим не видаючи своєї присутності, а SARP Dual може вести вогонь.

Основна перевага бойового модуля – можливість вести дистанційний вогонь, тобто екіпаж МТ-ЛБ не повинен перебувати поруч із "мотолигою", що дещо підвищує його безпеку.

Слід зазначити, що броньовані тягачі намагаються вдосконалити, піднявши їхню вогневу міць як ЗСУ, так і окупанти. Але якщо Збройні сили України роблять це розумніше, намагаючись максимально убезпечити екіпаж, окупанти своїми "покращеннями" лише зменшують шанси бойових розрахунків на виживання.