Російський пропагандист видав місце, де виробляють іранські дрони (фото)

Нині на завод шукають нових працівників

Нещодавно стало відомо про роботу в Росії заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе "Shahed", замаскованих під БПЛА компанії "Альбатрос". У мережі з’явилося підтвердження та негайне спростування цього факту.

Так, російський пропагандист Сергій Колясніков показав виробництво "Альбатросом" безпілотників, підтвердивши, що воно розгорнуте в особливій економічній зоні "Алабуга" (Республіка Татарстан).

Пропагандист підкреслив, що корпуси (і ще багато елементів) роблять самі, а також створюють своє програмне забезпечення. При цьому основною продукцією підприємства є БПЛА Альбатрос М5 літакового типу, здатний триматися в повітрі до 4,5 годин.

Виробництво у розпалі

Справді, на сайті компанії "Альбатрос" можна знайти розділ, присвячений цьому БПЛА. Він призначений для фото- та відеозйомки, здатний підніматися на висоту до 5000 метрів та літати на максимальну дальність до 300 км. Щоправда, при цьому зйомку дрон може вести з висот до 1000 метрів, а радіоканал дозволяє керувати ним на відстані до 90 км.

Комплектуючі майбутнього дрону

Очевидно, підприємство отримало замовлення на виробництво дронів, оскільки пропагандист наголошує, що на заводі відкрито набір робітників. Це опосередковано може говорити про розгортання на базі "Альбатроса" виробництва саме іранських дронів, про що раніше повідомляв Financial Times.

Склад готової продукції

Нагадаємо, в ніч на 13 липня Київ зазнав чергового удару іранських дронів, під час якого не обійшлося без потерпілих та руйнувань.