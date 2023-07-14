Ваше слово, товаришу "Маузер": чим окупанти озброїли зрадників із "народної республіки"

Найстарішій зброї може бути більше 130 років

Колабораціоністам із так званої "Луганської народної республіки" видали зброю, вироблену ще до Другої світової війни, у тому числі поставлену СРСР за ленд-лізом.

Це підтверджується відео, яке з’явилося в одному з Telegram-каналів луганських зрадників.

Щоправда, автори уточнюють, що дата відеозйомки невідома. Це може бути літо 2022 року, а не 2023-го. Але так чи інакше, інформація про озброєння колаборантів із "народних республік" зброєю часів Другої світової війни надходила ще минулого року.

На відео з’являються такі зразки зброї:

гвинтівка Мосіна – почала виробляється у 1891 році та модернізувалася у 1930-му;

СВТ-40 — самозарядна гвинтівка Токарєва зразка 1940;

СКС — самозарядний карабін Симонова, прийнятий на озброєння 1949-го;

ППШ – пістолет-кулемет Шпагіна, прийнятий на озброєння 1940-го;

ППС – пістолет-кулемет Судаєва, на озброєння прийнятий 1943-го;

РПД – ручний кулемет Дегтярьова, розроблений у 1944-му році;

Пістолет-кулемет Томпсона – справжній раритет, зброя, винайдена американським конструктором Джоном Тальяферро Томпсоном у 1918 році. У ході Другої світової війни деяка частина "Томпсонів" постачалася до СРСР у рамках ленд-лізу.

У списку цих раритетів не вистачає лише револьверів системи Нагана та революційних пістолетів Маузера.

За словами джерел "Телеграфа", якщо відео таки свіже, то ймовірним джерелом походження зброї можуть бути склади мобілізаційного резерву під Бахмутом, які потрапили до рук окупантів.

Втім, користі від подібної зброї окупантам все одно небагато, адже прицільно стріляти з пістолетів-кулеметів можна максимум на 150-200 метрів, тоді як прицільна дальність сучасних гвинтівок – щонайменше 400-500 метрів.

Однак подібна антикварна зброя продовжує використовуватися окупантами, і вона навіть може бути небезпечною за низки умов. Так, "Телеграф" повідомляв про трофей 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, яка взяла під Бахмутом гвинтівку Мосіна, на щастя, без снайперського прицілу.