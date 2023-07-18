Титан, а не БМП: як американський Bradley витримав пряме влучання снаряда російського танка (відео)

Міг вийти один із двох варіантів

Пряме влучення снаряда російського танка Т-72 не змогло знищити американську БМП, хоч і вивело її з ладу. Йдеться про M2A2 Bradley ODS-SA.

"Bradley після прямого влучення з Т-72 продовжує виконувати свої бойові завдання", — повідомив доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" із позивним "Османом" і додав відео пошкодженої техніки.

Снаряд не зміг знищити БМП

Те, що трапилося, дуже здивувало військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Bradley одна з найбільш захищених БМП у світі. Його бортовий захист виконаний за схемою сталь-алюміній-кевлар, а борти мають сталеві екрани. Броня тримає 30-мм і навіть ПТУР, але танковий постріл...кхм", — прокоментував експерт.

На озброєнні танків зазвичай є снаряди двох типів:

осколково-фугасні – призначені для стрілянини по піхоті;

бронебійні — для стрілянини по танках.

Сталеві екрани могли врятувати БМП від знищення, а також міг мати місце елемент везіння. Ймовірно, саме попадання в сталевий екран, як правило, трохи винесений за корпус техніки, і вберіг БМП та її екіпаж.

Міг мати місце один із двох випадків:

пробивши сталевий екран, снаряд міг передчасно вибухнути ззовні. Він завдав корпусу БМП сильних ушкоджень, але сили удару вже не вистачило для поразки десанту чи агрегатів техніки, що дозволило їй їздити своїм ходом;

під час потрапляння в сталевий екран підривник снаряда отримав пошкодження і не зміг вибухнути, тим самим перетворившись на велику металеву болванку. Під впливом маси та швидкості снаряд зумів пробити борт БМП, але знову-таки не завдав шкоди, просто проломивши бортову броню.

У той же час зброя Bradley здатна знищувати російські БМП на дальності до 2 км, а за допомогою ПТРК TOW — успішно боротися з танками ворога.