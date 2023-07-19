Мінус ще один крейсер — ВМФ росії може втратити черговий флагман

Флагман може бути втрачений через прозову причину

Тяжкий атомний ракетний крейсер (ТАКРК) і тимчасовий флагман російського військово-морського флоту "Петро Великий" буде списаний зі складу ВМФ Росії, і це знаходить нові підтвердження. Вперше ця інформація стала пульсувати у квітні цього року.

І як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, цього слід очікувати, адже, за наявною інформацією, ТАРКР "Петро Великий" буде списано після того, як завершиться ремонт його побратима ТАРКР "Адмірал Нахімов".

"Справа в тому, що з 2014 я пильно спостерігав за процесом ремонту та модернізації важкого атомного ракетного крейсера проекту 1144 "Адмірал Нахімов". Його відправили на ремонт 1997-го і він досі на ньому знаходиться. Зрозуміло, у багатьох виникає питання, а до чого тут "Петро Великий"?", — пише експерт.

Справа в тому, що "Петро Великий" ще у 2019 році вимагав виведення на ремонт, але місце для відправки на ремонт було зайняте іншим важким атомним ракетним крейсером — "Адміралом Нахімовим". Після закінчення ремонтних робіт на останньому стати на ремонт повинен був "Петро Великий".

Однак, незважаючи на всі обіцянки, ремонт не закінчується. Спочатку прес-служба верфі "Севмаш" обіцяла здати "Адмірал Нахімов" в експлуатацію 2019-го, потім заступник міністра оборони росії Олексій Криворучко обіцяв повернути цей корабель на бойову службу 2022 року, потім заговорили про 2023-й.

"Корабль, який потребував термінового ремонту ще 5 років тому, продовжував весь цей час залишатися в строю. Результат? Інформація про плани його списати. І це не дивно, адже якщо не змогли завершити за 26 років ремонт "Нахімова", те, що буде з "Петею", якому досі немає місця на верфі?", — резюмує Олександр Коваленко.

Поки ж окупанти готуються списувати свій флагман, український флот надводних безпілотних катерів завдає ефективних ударів по ворогові.