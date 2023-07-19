Удар по Україні ціною півмільйона тонн зерна: скільки коштували запущені ворогом ракети

Замість руйнувань гроші за зброю окупантів могли б годувати мільйони людей

Нічна комбінована атака російських окупантів, які в ніч на 19 липня застосували ракети та безпілотники, виявилася однією з наймасштабніших за останній час.

Основною метою ударів стала Одеса, де ворог спробував зірвати експорт агропродукції в рамках зернової угоди, з якої вийшла Росія.

Як порахував "Телеграф", використання 31 ракети і 32 ударних БПЛА Shahed-136/131 обійшлися окупантам приблизно 120 мільйонів доларів.

Так, за даними Telegram-каналу Повітряних сил України, було використано:

16 крилатих ракет морського базування "Калібр" (ціна кожної – 6,5 млн дол.);

8 авіаційних крилатих ракет Х-22 (близько 1 млн дол.);

6 ракет берегового базування "Онікс" (близько 1,25 млн дол.);

1 авіаційна ракета Х-59 (близько 0,5 млн дол.);

32 ударні БПЛА типу Shahed-136/131 (за оцінками, від 10-20 тис. дол. за одиницю).

Усього було знищено 37 повітряних цілей, у тому числі 14 ракет і 23 дрона-камікадзе.

Як зазначив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, "Калібри" продовжують залишатися основними ракетами для ударів окупантів по Україні.

Особливу увагу експерт приділив застосуванню ракет Х-22, які можуть перехоплюватись сучасними ЗРК Patriot та SAMP/T, але ці комплекси не розміщені в Одесі, а тому результат цілком передбачуваний.

"Так, це і справді була одна з найсильніших атак на Одесу. І головною проблемою залишається неможливість перехоплення складних цілей типу Х-22. Це вкотре порушує питання закриття повітряного простору сучасними засобами ППО, передача яких проходить дуже повільно. Одеса не прифронтова місто, як Запоріжжя, Херсон чи Харків, а, в певному сенсі, тилове. Проте проблематика ППО тут стоїть не менш гостро", — зазначив Олександр Коваленко.

Зазначимо, що удар по Одесі міг бути відповіддю Росії на плани України та Туреччини продовжити експорт українського зерна, щоб уникнути голоду у світі.

Цікаво, що застосування росією 63 ракет і ударних дронів обійшлося агресору в 120 млн дол., що за ціною пшениці на Нью-Йоркській біржі 250 дол./т відповідає приблизно 480 тисяч тонн зерна.

Так що є ймовірність того, що Росія все-таки повернеться в зернову угоду, а масований ракетний удар по Одесі є частиною переговорів, що ведуться.