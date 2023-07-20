Лицемірство як воно є – окупанти застосовують заборонену зброю, але звинувачують Україну

Доказ цього знайшли у Запорізькій області

Отримання ЗСУ касетних боєприпасів викликало формену істерику та звинувачення з боку Росії у нібито використанні Україною заборонених видів зброї. Але окупанти самі давно використовують цей вид зброї, починаючи свої ракети вражаючими бойовими елементами.

Фото збитої у Запорізькій області російської ракети Х-59МК2 показав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Х-59МК2 — це ракета з касетною бойовою частиною. До речі про те, що росія ніколи, ніколи, ніколи не застосовувала касетні засоби поразки. Застосовувала, причому практично всіх типів. І навіть авіаційні ракети", — підкреслює експерт.

Видно начинка з кульок-касетних боєприпасів

Зазначимо, що ракета Х-59МК2 — це модифікація старої, ще радянської ракети Х-59 "Овод", прийнятої на озброєння понад 40 років тому — 1980-го.

Х-59МК2 є досить примітивною системою, оскільки призначена для ураження наземних стаціонарних цілей з відомими координатами. Її комплекс наведення досить слабкий і точність може забезпечуватися лише стріляниною за нерухомими цілями.

Такий примітивізм грає на руку українській ППО – Х-59 входить до переліку ракет окупантів, які ЗСУ можуть впевнено вражати зенітно-ракетними комплексами, що є.

Загалом можливості ракети не вражають – вага до 800 кг, швидкість польоту до 1050 км/год, дальність – до 290 км, висота – 50-300 метрів, вага бойової частини (фугасно-кумулятивної, касетної чи навіть ядерної) – до 300 кг. .

Словом, Х-59МК2 не становить для української ППО особливих проблем, на відміну від більш досконалої ракети "Онікс", яку через високу швидкість і малу висоту польоту ППО ЗСУ знищити поки що не можуть, а лише збити з бойового курсу.