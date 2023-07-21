Танк Leopard 1А5 на службі ЗСУ – чим вони небезпечні для окупантів?

Модернізація дозволяє боротися їм із наймасовішими танками окупантів

У п’ятницю, 21 липня, стало відомо про передачу ЗСУ перших 10 танків Leopard 1А5 від Німеччини. Усього Німеччина має передати 100 таких танків, але разом із партіями з інших країн ЗСУ можуть отримати до 300 одиниць Leopard 1.

Хоча перші Leopard 1 почали вироблятись ще в 1960-х роках, саме Leopard 1А5 це остання модифікація техніки 1987 року. Тоді танк отримав найсучасніше обладнання у вигляді системи керування вогнем Krupp-Atlas Electronik (KAE) EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss (схожу на EMES 15 в Leopard 2), лазерний далекомір. Крім того, балістичний обчислювач і контрольний блок комп’ютера. А на стволі було встановлено коліматор для прискорення налаштування прицілу.

Що це означає?

Так, замість лазерного далекоміра раніше на Леопарді-1 стояв стереоскопічний далекомір, при якому спостерігач, користуючись спеціальними мітками, повинен вираховувати дальність. Лазерний далекомір робить це автоматично і куди швидше, тобто з його допомогою можна швидше і точніше визначити відстань, прицілитися і потрапити в ціль.

Мінусом Leopard 1А5 є хіба що його стара 105-мм гармата, в той час як нині найбільш відповідним калібром вважаються 120 мм. Проте для зброї створено багато бронебійних снарядів, наприклад, оперені снаряди DM23 та DM33 з вольфрамом, здатні пробивати за різними даними від 350 до 550 мм сталевої броні. Цього з лишком вистачить для поразки танків Т-54/55 і Т-62, які чи не стали основою танкового парку окупантів.

Той самий Leopard 1А5

Трохи складніше доведеться з Т-72, їхня лобова броня тримає удар DM23 та DM33, але можна постаратися вдарити в борт або корму, де товщина бронезахисту всього близько 100 мм.

При цьому, як підкреслює військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, українці можуть і самі покращувати отримані Leopard 1А5. Насамперед шляхом нарощування на нього комплекту броні динамічного захисту (ДЗ) "Контакт-1".

"Так чи інакше, а танку потрібна ДЗ. З урахуванням наявності ослаблених зон, але при цьому тоннажі бойової машини в 42,5 тонни і наявності досить непоганого 10-циліндрового дизеля MTU MB 838 CaM-500 на 830 к.с. І нехай це буде саме "Контакт-1", — пише експерт. https://t.me/zloyodessit/19668

Тим часом БМП M2A2 Bradley, що поставляються США , витримують прямі влучення танкових снарядів Т-72 окупантів.