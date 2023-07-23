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З шести настанов не працює жодна: російська корупція знищила зенітну батарею

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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ЗРПК Тунгуска
ЗРПК Тунгуска. Фото Відкриті джерела

Те, що трапилося, може говорити відразу про дві речі

Корупція в Міноборони росії продовжує завдавати колосальних збитків самим окупантам і веде до деградації військової промисловості росії. Цього разу з ладу було виведено цілу батарею (6 одиниць) зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРПК) "Тунгуска".

Як повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", окупанти скаржаться, що з отриманих шести ЗРПК — п’ять треба відправити на капітальний ремонт, а один краще взагалі списати, адже просте включення двигуна може спричинити його загоряння.

Окупанти наголошують: за документами, у 2022 році всі ЗРПК пройшли капремонт, проте на нього списали гроші.

Самі "Тунгуски" — комплекси не першої свіжості, адже їх виробництво почалося 1982 року. Але, завдяки двом 30 мм гарматам та восьми зенітним ракетам, вони здатні збивати цілі на висотах до 4 км і дальностях до 8 км.

Через темп стрільби в 4000 пострілів гармати також становлять величезну небезпеку для піхоти та легкої бронетехніки. Щоправда, дальність стрілянини по сухопутних цілях із 30 мм гармат обмежується 2 кілометрами. Тобто, система може бути легко знищена вогнем у відповідь такої ж гармати.

Але "завдяки" російській корупції шість комплексів "Тунгуски" навіть не здатні оборонятися.

На думку військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, справа у деградації ВПК Росії та техногенному колапсі виробництва в цілому.

"Станом на сьогодні росія не має можливості повноцінно забезпечувати свою армію необхідною кількістю не те, що новою, а навіть відновленою після зберігання технікою. Чому? Деградація всіх технічних та технологічних процесів", — пише експерт.

За його словами, відновлення ЗПРК "Тунгуска" для сучасного російського ВПК є нездійсненним завданням, і сил окупантів вистачає лише на щось просте, як відновлення гаубиці або простих танків Т-55 і Т-62.

Очікується, що цього року через неможливість проведення ремонту буде оголошено про списання флагмана вмв Росії — важкого атомного крейсера "Петро Великий".

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#Зброя #Військова техніка #ЗРК