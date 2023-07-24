"Переплутала" з авіаносцем? Що відомо про ракету, яка вдарила по Спасо-Преображенському собору Одеси

Ракета не призначена для точної стрільби.

У ході чергового ракетного удару по Одесі, що стався в ніч проти 23 липня, російська ракета пошкодила Спасо-Преображенський собор. Як уточнив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський, до храму потрапила російська ракета Х-22.

За словами військового експерта Андрія Харука, ракета Х-22, що вироблялася ще в 1960-х роках, призначалася для ударів по авіаносних групах США і тому мала ряд особливостей, серед яких:

великі розміри та вага – довжина 11,5 метрів та вага 5,7 тонн;

висока швидкість – 3000 км/год, а варіанта Х-22М, прийнятого озброєння 1976 року, навіть 4000 км/год, що робить її гиперзвуковой;

польоти на великих висотах – ракета піднімається до 10-12 кілометрів, що значно полегшує її виявлення та знищення засобами ППО, тоді як дозвуковий "Калібр" здатний літати на малих висотах у десятки метрів.

дальність польоту ракети – залежно від висоти та швидкості польоту коливається між 400 та 550 кілометрами.

Висока швидкість і висота польоту зробили Х-22 майже невразливою для більшої частини української ППО, за винятком найновіших ЗРК стандарту НАТО, насамперед Patriot, яких немає під Одесою.

У той же час, як підкреслює Андрій Харук, тактика застосування Х-22 передбачала їхнє масоване використання, а бойова частина мала фугасно-кумулятивну і навіть ядерну начинку. З цієї причини і через відсталу систему наведення, точність влучення Х-22 з наземних цілей вкрай слабка.

Раніше "Телеграф" показав, як виглядає Спасо-Преображенський собор після ракетного удару окупантів.