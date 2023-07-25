Поміщаються в долоню: крихітні дрони від США відкриють полювання на окупантів (фото, відео)

Вага такого безпілотника становить лише від 18 до 32 грамів

У новому пакеті військової допомоги США для України окрім безлічі видів озброєння будуть також крихітні нанодрони Black Hornet, які дозволять ЗСУ виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.

"Телеграф" розповідає докладніше про унікальність Black Hornet, особливості їх застосування, а також про технічні характеристики.

"Чорний шершень", а саме так перекладається назва дрона, є військовим безпілотним мікролітальним апаратом. Його розмір настільки малий, що безпілотник можна помістити у долоню чи кишеню. Він був розроблений установою Prox Dynamics у Норвегії. На сьогодні ці "крихти" стоять на озброєнні армії Великобританії.

Black Hornet завдяки своїм розмірам здатний зазирнути за кути або через стіни та інші перешкоди для виявлення якихось прихованих небезпек і виявити ворожі позиції. При цьому зображення передається та відображається на невеликому портативному терміналі, який використовується оператором для управління БПЛА.

Black Hornet. Фото: "Крук"

Характеристики Black Hornet

Довжина — 10 см,

Ширина — 2,5 см.

Вага — від 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3);

Швидкість руху – 21 км/год;

Дальність польоту – до 21 км.

Час роботи – до 25 хвилин;

Камера — відео з роздільною здатністю 640х480 пікселів, фотографії — 1600х1200 пікселів;

Дрон "Чорний шершень" може практично безшумно пролітати всього за кілька метрів від ворожих позицій і вести розвідку як у будинках, так і на відкритій місцевості. Особливості камери дозволяють цій "крихті" вести розвідку і в нічний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що знищувати російських окупантів та їхню техніку на фронті ЗСУ допомагають українські дрони "Маньячело".