Поміщаються в долоню: крихітні дрони від США відкриють полювання на окупантів (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вага такого безпілотника становить лише від 18 до 32 грамів
У новому пакеті військової допомоги США для України окрім безлічі видів озброєння будуть також крихітні нанодрони Black Hornet, які дозволять ЗСУ виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.
"Телеграф" розповідає докладніше про унікальність Black Hornet, особливості їх застосування, а також про технічні характеристики.
"Чорний шершень", а саме так перекладається назва дрона, є військовим безпілотним мікролітальним апаратом. Його розмір настільки малий, що безпілотник можна помістити у долоню чи кишеню. Він був розроблений установою Prox Dynamics у Норвегії. На сьогодні ці "крихти" стоять на озброєнні армії Великобританії.
Black Hornet завдяки своїм розмірам здатний зазирнути за кути або через стіни та інші перешкоди для виявлення якихось прихованих небезпек і виявити ворожі позиції. При цьому зображення передається та відображається на невеликому портативному терміналі, який використовується оператором для управління БПЛА.
Характеристики Black Hornet
- Довжина — 10 см,
- Ширина — 2,5 см.
- Вага — від 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3);
- Швидкість руху – 21 км/год;
- Дальність польоту – до 21 км.
- Час роботи – до 25 хвилин;
- Камера — відео з роздільною здатністю 640х480 пікселів, фотографії — 1600х1200 пікселів;
Дрон "Чорний шершень" може практично безшумно пролітати всього за кілька метрів від ворожих позицій і вести розвідку як у будинках, так і на відкритій місцевості. Особливості камери дозволяють цій "крихті" вести розвідку і в нічний час.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що знищувати російських окупантів та їхню техніку на фронті ЗСУ допомагають українські дрони "Маньячело".