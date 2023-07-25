ЗСУ збільшують вогневу міць своєї техніки – що помітили на українській бронетехніці

Бойовий модуль посилить вогневі можливості техніки ЗСУ

У ході наступу і ЗСУ, і окупанти відчувають нестачу вогневої міці, але якщо росіяни вирішують її вельми незграбно, то українські умільці роблять набагато розумніше. Наприклад, встановлюють на корпус МТ-ЛБ (багатоцільовий легкоброньований тягач) бойовий модуль "Парус", виготовлений на підприємстві, а не в кустарних умовах як у росіян.

Про це повідомляє OSINT-аналітик Cloooud, який співпрацює з Oryx. Зокрема, саме він помітив цей бойовий модуль на корпусі МТ-ЛБ.

Бойовий модуль "Парус" був розроблений у 2008-му році для озброєння українського БТР-4 і являє собою 30-мм гармату, 7,62-мм кулемет, 30-мм гранатомет, 2 протитанкові ракети та 6 пускових установок для відстрілу димових гранат.

Але головною "фішкою" модуля є система керування вогнем "Трек-М", куди входять тепловізор, лазерний далекомір та цифрова система керування вогнем. Наприклад, тепловізор дозволяє виявляти супротивника з відстані до 5 км і краще підготуватися до відкриття вогню.

Таким чином, українська сторона збільшує вогневу міць своїх підрозділів і знаходить застосування старій неозброєній військовій техніці, такій як "мотолиги".

При цьому варто відзначити, що якщо "Парус" дозволяє бійцям ЗСУ вести вогонь дистанційно, що значно краще захищає екіпаж і розрахунок зброї, окупанти просто приварюють на корпуси МТ-ЛБ різні типи озброєння — міномет, ракетні установки, баштові установки з катерів, а то й ЗУ-23-2, які абсолютно ніяк не захищають від вогня у відповідь..

Деякі зразки озброєння окупантів просто ставлять у безвихідь експертів.