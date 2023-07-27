Жалюгідна пародія на "Богдану": в росії терміново прийняли на озброєння колісну САУ

Новинка окупантів поступається Богданові у головному показнику більш ніж у 1,5 раза

Міністерство оборони України прийняло на озброєння САУ "Богдана" вітчизняного виробництва, яке чудово зарекомендувало себе в боях. Після цього в міноборони росії теж вирішили озброїтися своєю колісною САУ.

Як повідомляють ресурси російських пропагандистів, нова колісна 152 мм САУ 2С43 "Мальва" завершила польові випробування та прийнята на озброєння. Очікується її постачання до військ.

Колісні САУ мають ряд переваг перед своїми гусеничними варіантами – дешевизну, простоту в обслуговуванні, кращу маневреність та швидкість (щоправда, тільки на дорогах, а не на бездоріжжі). Тож не дивно, що у світі зростає тенденція на постановку на озброєння військ саме колісних самохідок.

Але, створюючи свою "Мальву", окупанти залишили стару зброю – гармату калібру 152 мм часів СРСР, що робить навіть нову САУ застарілою порівняно з "Богданою".

САУ Богдана

Так, 152 мм гармата 2А64 має таку ж довжину ствола, що і її варіант, що буксирується, – 39 калібрів або 5,9 метра, у той час як "Богдана" має 155 мм гармату стандарту НАТО довжиною 52 калібру, або близько 8 метрів.

В результаті, гармата "Мальви" може стріляти лише на дальність до 25 км, тоді як "Богдана" — мінімум на 40 км, або в 1,6 рази далі. Використання спеціальних реактивних боєприпасів збільшує дальність ведення вогню "Богдани" до 60 км.

Таким чином, поява умовно "нової" САУ навіть найближчим часом нічим не допоможе окупантам, адже на виробництво цієї техніки буде потрібен час. Можливо, поспішність пояснюється величезними втратами артилерії окупантів, які лише у червні 2023-го втратили 688 стволів.

А чим така чудова "Богдана" в лавах ЗСУ — "Телеграф" розповідав зовсім недавно.