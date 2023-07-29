Зброя українського спецназу: що відомо про міномет КБА-118

Міномети стали улюбленим засобом для піших диверсантів ССО України

З початку російської агресії Україна нарощує виробництво власної зброї та має плани стати її найбільшим виробником у Європі. Одним з видів вітчизняного озброєння є міномет КБА-118, що виробляється з 2012 року 60 мм, і призначений для підрозділів Сил спецорерацій.

У своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко показав застосування КБА-118.

КБА-118

Тактико-технічні характеристики КБА-118 дилетанту видадуться дуже скромними:

калібр лише 60 мм;

дальність стрілянини близько 1,5 км;

вага міни 1,3 кг.

Все це робить використання міномета можливим лише проти піхоти та неброньованих цілей на кшталт легкових чи вантажних авто. Здавалося б, така зброя майже марна, але насправді такі міномети є грізною зброєю в умілих руках бійців спецпідрозділів.

Так, виконуючи завдання з просочування у ворожий тил пішки, диверсійна група може взяти "важку" зброю. Раніше в його якості зазвичай виступав автоматичний гранатомет АГС-17, але він важить 31 кг проти 12,5 у КБА-118.

Калібр АГС-17 вдвічі менший за міномет – 30 мм, а вага гранати майже в 4 рази поступається міні КБА-118 (0,35 кг і 1,3 кг), щоправда, дальність трохи вища – 1700 метрів проти 1500 у міномету.

Але при пішому висуванні спецпідрозділу особовий склад напевно воліє взяти з собою легший КБА-118 із запасом потужніших мін. Останні, до речі, можуть не лише завдавати матеріальних збитків ворогові, а й бути психологічною зброєю. Адже раптовий та швидкий (до 20 пострілів за хвилину) обстріл розташування негативно впливає на моральний дух ворога, особливо у тилу.

Окупанти теж намагаються використати міномети по-новому, але виходить не завжди вдало. Наприклад, ставлять на легкоброньовані тягачі МТ-ЛБ, змушуючи ризикувати його екіпаж.