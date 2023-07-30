Жителі окупованих міст – у небезпеці: окупанти отримали техніку для провокацій

Нову техніку можуть використовувати для провокацій на окупованих територіях

В армію російських окупантів почав надходити 82 мм самохідний міномет 2С41 "Дрок", створений на базі легкого бронеавтомобіля "Тайфун-ВДВ". Дана техніка призначена для використання як "кочує".

Про це повідомляють пропагандистські ресурси окупантів, наголошуючи, що їх зручно використати саме для завдання швидких ударів.

"Дрок" монтують на базі бронеавтомобіля "Тайфун-ВДВ", який окупанти вважали "найкращим у світі", поки не зустрілися з ЗСУ. "Тайфун" забезпечує захист від куль і невеликих уламків артилерії, а його зброя — міномет "Волошка" калібру 82 мм може робити до 12 пострілів на хвилину на дальність до 6 км.

До мінусів даної техніки можна віднести не лише слабку броню, а й не найбільший калібр і відносно легку міну вагою 3 кг, а також не найкраще шасі у вигляді "Тайфуну", який часто ламається. Це особливо актуально з урахуванням ваги міномету понад 600 кг та ще 120 кг боєкомплекту (40 хв по 3 кг).

Але по-справжньому небезпечним "Дрок" може бути для мешканців окупованих населених пунктів України. За допомогою таких мінометів можна завдавати ударів по селах і містах, а потім заявляти, що обстріл нібито вели диверсанти ЗСУ з мінометами, що "кочують".

Цікаво, що окрім "Дроків" окупанти ставлять "Волошки" на менш пристосовані для цього МТ-ЛБ, ніж тільки зменшують шанси розрахунків на виживання в бою з ЗСУ.