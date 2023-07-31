Літаючі суперкомп’ютери: ЗСУ отримають від Штатів критично важливі дрони (фото і відео)

Цей дрон може самостійно маневрувати навколо перешкод

Чергова військова допомога від США включатиме дев’ять безпілотних літальних апаратів Skydio 2+. Ця техніка має критичне значення для команди генерального прокурора. Вона використовуватиметься для документування воєнних злочинів росіян.

Про це повідомили в USAID.

"Ці безпілотники є критично важливими для команди Генпрокуратури, оскільки вона домагається справедливості щодо осіб, які пережили воєнні злочини та порушення прав людини, скоєних Збройними Силами російської федерації", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Skydio 2+

На офіційному сайті Skydio повідомляється, що за допомогою вбудованих механізмів стеження та навігації цей дрон може самостійно маневрувати навколо перешкод. Завдяки функції KeyFrame можна створювати власні траєкторії польоту.

Безпілотник оснащений шістьма навігаційними 4K камерами та використовує 45 мегапіксельне візуальне сприйняття від камер з 200-градусним оглядом. Усього за 27 хвилин він здатний зробити понад 100 000 4K-кадрів.

Skydio 2 можна назвати літаючим суперкомп’ютером з 256 ядрами графічного процесора, який здатний виконувати 1,3 трильйона операцій на секунду.

Вартість такого дрона складає приблизно 40 тисяч гривень.

Характеристики

Дальність — 3.5 км;

Автономна – швидкість 58 км/год;

Час польоту – до 23 хвилин;

Камера — 4k60 HDR;

Трьохосьова стабілізація (3 axis).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сполучені Штати Америки передадуть українським військовим на озброєння крихітні нанодрони Black Hornet. З їхньою допомогою бійці зможуть виявляти приховані позиції російських окупантів.