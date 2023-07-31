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Літаючі суперкомп’ютери: ЗСУ отримають від Штатів критично важливі дрони (фото і відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Україна отримає БПЛА Skydio Новина оновлена 31 липня 2023, 11:39
Україна отримає БПЛА Skydio. Фото Skydio/Facebook

Цей дрон може самостійно маневрувати навколо перешкод

Чергова військова допомога від США включатиме дев’ять безпілотних літальних апаратів Skydio 2+. Ця техніка має критичне значення для команди генерального прокурора. Вона використовуватиметься для документування воєнних злочинів росіян.

Про це повідомили в USAID.

"Ці безпілотники є критично важливими для команди Генпрокуратури, оскільки вона домагається справедливості щодо осіб, які пережили воєнні злочини та порушення прав людини, скоєних Збройними Силами російської федерації", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Skydio 2+

На офіційному сайті Skydio повідомляється, що за допомогою вбудованих механізмів стеження та навігації цей дрон може самостійно маневрувати навколо перешкод. Завдяки функції KeyFrame можна створювати власні траєкторії польоту.

Skydio/Facebook

Безпілотник оснащений шістьма навігаційними 4K камерами та використовує 45 мегапіксельне візуальне сприйняття від камер з 200-градусним оглядом. Усього за 27 хвилин він здатний зробити понад 100 000 4K-кадрів.

Skydio 2 можна назвати літаючим суперкомп’ютером з 256 ядрами графічного процесора, який здатний виконувати 1,3 трильйона операцій на секунду.

Вартість такого дрона складає приблизно 40 тисяч гривень.

Skydio/Facebook

Характеристики

  • Дальність — 3.5 км;
  • Автономна – швидкість 58 км/год;
  • Час польоту – до 23 хвилин;
  • Камера — 4k60 HDR;
  • Трьохосьова стабілізація (3 axis).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сполучені Штати Америки передадуть українським військовим на озброєння крихітні нанодрони Black Hornet. З їхньою допомогою бійці зможуть виявляти приховані позиції російських окупантів.

Теги:
#Україна #США #Допомога #Безпілотник #Дрон