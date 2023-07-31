Атака БПЛА на Таганрог 30 липня: до чого тут Ізраїль

В ударі по передмісті Таганрога мимоволі міг взяти участь Ізраїль

Вибух у населеному пункті Дараганівка під Таганрогом неподалік українського кордону 30 серпня міг стати результатом падіння російського БПЛА "Форпост". І в цьому вибуху мимоволі міг взяти участь Ізраїль.

Справа в тому, що в розвідувальному БПЛА "Форпост" російська одна назва, а насправді це — ізраїльський дрон-розвідник Searcher 2, який за ліцензією виробляють в росії з 2012 року.

Дрон загальною вагою понад 400 кілограмів призначений для розвідки, може перебувати у повітрі до 18 години та літати на дальності до 250 км. Двигун 50 к.с. дозволяє БПЛА розвивати швидкість до 200 км/год підніматися на висоту до 7000 метрів.

У той же час, судячи з потужності вибуху, що пошкодив будинок і два авто, впасти міг і не "Форпост", який не несе жодних боєприпасів, а лише камеру та паливо, а його покращена версія "Форпост-Р". Останній озброюється двома КАБ-20, тобто крилатими авіаційними бомбами масою 20 кг. Тобто саме їхній вибух міг пошкодити майно та поранити двох мешканців Дараганівки.

Нагадаємо, Міноборони України рекомендувало закуповувати для потреб ЗСУ новий міні-дрон "Сірко" вагою 1,5 кг, здатний вести розвідку на відстані до 30 км від оператора.