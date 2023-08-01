Український дебют чи російська брехня? Окупанти вихваляються "знищенням" дронів ЗСУ у Чорному морі

Окупанти заявили про знищення українських дронів, чому це брехня

У ніч на 1 серпня морські безпілотники атакували два російські патрульні кораблі, які здійснювали блокаду українських портів у Чорному морі. У ході атаки дрони нібито було знищено.

Про це повідомляє Міністерство оборони росії у своєму Telegram-каналі, уточнюючи, що атака відбулася у відкритому морі, за 340 км на південний захід від тимчасово окупованого Севастополя.

Офіційно Україна ніяк не прокоментувала цю заяву, тому факт атаки ніяк не підтверджується, тим більше що відео уявної "атаки" та знищення морських дронів окупанти не надали.

Не виключено, що цим у Росії спробували оголосити про липову перемогу над українськими безпілотниками Magura V5, які зробили міні-сенсацію на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair.

Magura V5

За своїми характеристиками Magura V5 цілком міг атакувати російські кораблі, адже маючи дальність 450 морських миль (830 км), він легко може досягти Севастополя або району патрулювання кораблів окупантів. Але при цьому, враховуючи низку моментів, саме Magura V5 навряд чи міг атакувати кораблі ворога:

- Швидкість дрону в 42 вузла (майже 78 км/год) робить попадання в нього дуже непростим завданням;

- 320 кг вибухівки, які здатний нести безпілотник, справили б величезної сили вибух, який обов’язково потрапив би на відео, проте жодних відео в міноборони Росії не показали, тобто сама "атака" нічим не підтверджується.

Треба сказати, що останніми днями окупанти все частіше вдаються до фейків, щоб приховати своє важке становище, спричинене атаками ЗСУ.