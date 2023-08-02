Росіян на фронті кошмарить новий український БПЛА Backfire: у чому його унікальність (фото)

БПЛА має свою особливість, завдяки якій ворожі РЕБ не бачать його

У боротьбі з окупантами ЗСУ використовують поряд із західною технікою також і вітчизняну, яка показує чудові результати. Однією з них є тактичний безпілотник Backfire. Протягом півроку він допомагає бійцям зводного загону безпілотної ударної авіації "Angry Birds" знищувати ворожі цілі.

Команда розробників цього БПЛА у Львові детально розповіла про його особливості, пише "Еспресо. Захід".

Цей безпілотний літальний апарат працює у глибокому тилу супротивника. Радіус його дії становить 35 км. Він несе бойове навантаження 3,6 кг.

"Ми займаємося розробкою безпілотного апарату Backfire вже понад рік, а вже понад пів року, як ми їм наносимо вразливість, постійно оновлюючи та вдосконалюючи. Зараз ми можемо фіксувати високий рівень його ребостійкості, що дуже важливо на фронті. За 7 місяців бойової роботи на фронті ми не втратили жодного апарату на ворожій території", — сказав командир "Angry Birds", молодший сержант ЗСУ Ілля Шполянський.

Перевага цього БПЛА у повністю автономній роботі. У нього немає каналу зв’язку, який би передавав інформацію туди чи назад, а тому ворожі засоби РЕБ та РЕР не бачать його.

Фото — "Еспресо. Захід"

"До початку польоту в нього завантажується програма-місія, за цією місією він летить, бомбить те, що вказано, і повертається в запрограмоване місце, і це місце може бути зовсім іншим, ніж місце вильоту. Це допомагає убезпечити пілотів. Єдиний момент небезпеки під Час роботи — це момент запуску. Але поки туди щось прилетить, пілот встигає сісти в автомобіль і поїхати звідти", — пояснила логіст проекту, матрос ВМС ЗСУ Світлана Титова.

Характеристики

Радіус дії – 35 км;

Бойове навантаження — 3,6 кг;

Озброєння — два касетні боєприпаси по 1,8 кг кожен;

Швидкість – до 84 км/год;

Висота польоту – до 1 км;

Вартість — $90 тис.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті нові українські дрони-камікадзе під назвою Pegas+. Вони вже встигли показати блискучі результати.