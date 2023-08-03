У ЗСУ помітили новітні боєприпаси з Іспанії: чим ще Мадрид може допомогти Києву

Боєприпаси були зроблені вже 2023-го року спеціально для ЗСУ

В Україні "засвітилася" нова військова допомога з Іспанії – йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм ERO2A1, виготовлені компанією Expal Systems вже 2023 року.

Фото снарядів з маркуванням, які дозволяють зробити такий висновок, розмістили на Twitter-акаунті War_noir, який моніторить використання зброї під час відбиття Україною російської агресії.

Снаряди ERO2A1

Треба сказати, що Іспанія є одним із великих гравців на ринку зброї та військової техніки у світі, а її військово-промисловий комплекс здатний виробляти легкі патрульні літаки, БМП, БТР, легкі бронеавтомобілі, артилерійське та стрілецьке озброєння.

Наприклад, компанія Expal Systems, чиї снаряди використовують ЗСУ, на своєму заводі в Мадриді випускає авіаційні бомби Мк80 (за ліцензією США), високоточні керовані авіаційні бомби BPG-2000, навчальні бомби, артилерійські боєприпаси для зброї калібру до 40 мм, боєприпаси калібру 105 і 155 мм, патрони до стрілецької зброї.

Завод компанії Nammo Palencia у м. Паленсія виробляє 35 мм боєприпаси для гармат Oerlikon типу 35/90 KDB. До речі саме такими снарядами озброюються зенітні самохідні установки, що передаються Німеччиною "Гепард".

Інші заводи цієї компанії виробляють патрони до стрілецької зброї стандартів НАТО, якої чимало на озброєнні ЗСУ.