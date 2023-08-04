"Хижак" з Польщі: які БТРи надходять на озброєння мехбригад ЗСУ

Техніка має одну важливу перевагу

Механізовані частини української армії почали одержувати польські бронетранспортери Rosomak. Однією з перших стала 44 мехбригада ЗСУ.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Про майбутнє постачання "Росомах" стало відомо 1 квітня, коли прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про угоду щодо купівлі БТР Україною за рахунок коштів, виділених США та ЄС.

Сама "Росомаха" — відносно нова та сучасна бойова машина, виробництво яких розпочали 2001 року, тож на сьогоднішній день їх налічується близько 700 одиниць, ще 200 має отримати Україна. Для нашої країни їх вироблятимуть у тому числі "з нуля".

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria. До речі, техніка з країни Суомі теж воює у лавах ЗСУ, щоправда, інша.

"Росомаха" є бронетранспортером вагою до 22 тонн, що володіє високими технічними характеристиками — на одній заправці здатний проїхати до 800 км, розвиваючи швидкість вище 100 км/год по шосе. Здатний плавати, з непоганою для цих випадків швидкістю 10 км/год.

Завдяки довжині майже 8 метрів, у БТР розміщуються 11 осіб – екіпаж та вісім десантників. При цьому бійців захищає двошарова броня: основна сталева товщиною 8 мм, на яку зовні кріпиться додаткова будь-якого опору.

Проти ворога екіпаж "Росомахи" може застосувати американську автоматичну гармату Mk44 Bushmaster II калібру 30 мм та польський великокаліберний кулемет WKM-B калібру 12,7 мм. Залежно від модифікації БТР може застосовувати також американський станковий гранатомет Mk 19 калібру 40 мм. Також є звичайний кулемет калібру 7,62 мм.

Також ЗСУ своїми силами посилюють наявну у них бронетехніку.