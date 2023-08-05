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Союзник путіна допомагає Україні? ЗСУ використовують боєприпаси із Сербії

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Микита Синицін Микита Синицін
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Мін до міномет стає більше
Мін до міномет стає більше. Фото Відкриті джерела

Серби грають у свою гру

Хоча Сербія традиційно вважається союзницею росії, це не заважає Белграду вести свою гру у війні України з росією, наприклад, заробляти на постачання боєприпасів. Так, державне підприємство-виробник зброї продовжує постачати ЗСУ мінометні міни калібром 120 мм — M62P10.

Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report, який наголошує, що це не перше таке постачання.

Як повідомляє інформація від виробника, міни M62P10 мають загальну вагу 12,8 кг, з яких 2,4 — припадають на тротил. Дальність пострілу міни становить трохи більше 6500 метрів, а під час вибуху осколки накривають радіус 18 метрів від місця влучення. Також ворог піддається впливу вибухової хвилі, що ушкоджує внутрішні органи бійців супротивника.

Міни M62P10

У той же час розліт осколків поступається найновішим 120 мм мінам українського виробництва, здатним вражати цілі далеко від 25 метрів.

Самі сербські міни дуже надійні — їх можна використовувати при температурі повітря від -30 до +50 ° С, а підривник стає на бойовий взвод через 8 метрів після вильоту зі стовбура, що робить їх використання розрахунком набагато безпечнішим, ніж при миттєвому взводі.

Треба сказати, що раніше подібні боєприпаси вже були помічені на озброєнні ЗСУ.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Мінометні міни