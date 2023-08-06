"Смертельний презент": путін подарував техніку, яка може вбити президента африканської країни

Вертоліт не потрібен у самій Росії через його аварійність

Після форуму "Росія-Африка", що пройшов у Санкт-Петербурзі, президент Зімбабве удостоївся персонального подарунка у вигляді вертольота Мі-38, який може його вбити.

Як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, даний вертоліт розроблявся з 1981 року, а коли був таки створений, неодноразово перероблявся і доводився до пуття.

Наприклад, після заміни американських двигунів PW127TS на російські ТВ7-117В, він кардинально змінив свої ТТХ та льотні якості. А коли виробництво Мі-38 все-таки розгорнулося на користь Міноборони Росії, то замовлено було лише дві одиниці цих машин, які постачалися протягом трьох років.

"А 5 червня 2020 року досвідчений Мі-38 здійснив аварійну посадку в Підмосков’ї. Станом на серпень 2021 року було припинено виробництво Іл-144 та розвиток проекту Іл-112В, які мали ідентичну силову установку з Мі-38 — двигун ТВ7-117. У 2021 глава "Ростеху" Сергій Чемезов на виставці IDEF 2021 у Туреччині пропонував Мі-38 турецьким покупцям, але його проігнорували ", — перераховує провали авіаційної галузі Росії експерт.

У результаті, як вважає Олександр Коваленко, повітряне судно подарували африканському президентові за принципом "на тобі, мабуть, що мені негідно".

Як стверджує український військовий експерт Андрій Харук, усі вертольоти Мі-38 замовляли російські військові, крім одного – для Міністерства промисловості та торгівлі Росії. І саме цей вертоліт, який налітав з 2020 року лише 196 годин (що говорить про небезпеку його використання), і передали до Зімбабве.

Цікаво, в 2012 році Росія хотіла замовити ще 12 Мі-38, але їх випуск так і не почався.

"Справа в тому, що з серпня 2021 р. всі польоти Мі-38 з двигунами ТВ7-117В заборонені! Причиною стала аварія прототипу військово-транспортного літака Іл-112В, обладнаного двигунами ТВ7-117С — літаковим варіантом ТВ7-117В. Але і Мі -38 мучилися проблеми з силовою установкою: у 2020 р. на жменьці цих вертольотів, які перебували в експлуатації, було зафіксовано три відмови двигунів ТВ7-117, до того ж усі – з однакової причини (руйнування міжвального підшипника). здійснити вимушену посадку", — пише про небезпеку використання Мі-38 Андрій Харук.

Раніше окупанти вже заявили про постачання до Африки своїх гелікоптерів Мі-28, які виявилися марними в боях проти ЗСУ.