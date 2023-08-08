Сучасні безпілотники очищають Україну від мін: що це за машини та як працюють (відео)

Машина є популярною у саперів різних країн

Розмінування України це повільний процес, а тому на територіях, де це можливо, воно йде вже прямо під час війни. Допомагають у цьому нашим піротехнікам і сучасні технології, зокрема, безпілотні швейцарські комплекси GSC-200.

"Телеграф" розповідає про те, що це за машина.

Нещодавно у ДСНС опублікували ролик про те, як виконують розмінування за допомогою даної техніки. Ці платформи для очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів вже використовуються у понад 40 країнах світу, а тепер і в Україні.

Особливості

GSC-200 складається з гусеничного тягача та навісного обладнання, а керування ним здійснюється одним оператором за допомогою пульта керування.

Комплекс розмінування здатний знешкоджувати міни на глибині до 28 см, ширина смуги розмінування під час роботи робочим органом становить до 2,2 м. Діапазон, в якому можна дистанційно керувати GCS-200 – 1 кілометр.

У комплекті йде низка навісного обладнання для виконання різних завдань, зокрема культиватор, трал, роботизована рука-маніпулятор з різними передніми інструментами: ківш, захоплення, ківш-захоплення, вилка, вилочний вантажопідйомник, бульдозерний відвал, ківш-розсіювач.

Характеристики

Ширина — 1920 мм;

Висота — 2020 мм;

Вага без навісного обладнання — 8260 кг;

Вага з навісним обладнанням – 10 665 кг;

Ширина просвіту — 2000 мм;

Глибина очищення — 150, 200, 250 мм;

Площа розмінування (макс.) — 12 000 м2/день;

Швидкість водіння — 0 — 7 км/год;

Швидкості розмінування – 0,8-2,3 км/год;

Об’єм бака — 200 л;

Тип двигуна, потужність — Deutz Diesel 6 циліндрів, 176 кВт (240 к.с.);

Середня витрата палива — 19 — 25 л/год;

Час автономної роботи — 6,5 — 15 год;

Броня захист — 6, 8, 10, 20 мм Hardox сталь.

Побачити GSC-200 у дії можна на відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Німеччина передасть для ЗСУ модернізовані датські БПЛА RQ-35 Heidrun. Про те, що це за "птах" читайте, перейшовши за посиланням.