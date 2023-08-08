Окупанти розпочали виробництво "суперзброї"? Чи допоможе нова техніка ворогові компенсувати втрату гармат

Нова зброя поступається всім параметрам українській артилерії

Великі втрати російських окупантів в артилерії – 677 гармат за липень – змушують їх терміново ввести в дію нові зразки техніки для "бога війни", наприклад, САУ "Мальва". Але новий зразок, яким стала САУ 2С18 "Пат-С", здивувало навіть експертів, адже цей проект було визнано провальним ще у 1980-х роках, тобто за СРСР.

Про це військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пише у своєму Telegram-каналі, називаючи його "страшним виродком".

САУ Пат-С

"Ідея про створення САУ 2С18 "Пат-С" виникла в далеких 1980-х і суттю було створення САУ калібру 152-мм, яка б могла… плавати. Основною зброєю був нарізний ствол 2А63, який розміщувався на шасі БМП-3. є, така собі "Мста-С" (умовно), але не на шасі Т-80, а дохлої БМП-3", — говорить про суть проекту нової САУ експерт.

Як наголосив Олександр Коваленко, окупанти явно бажають забезпечити фронт максимально можливою кількістю нових 152-мм САУ.

"Виробництво БМП-3 у росії налагоджено, на відміну від Т-80 і "Мста-С", а тому їх клепатимуть, але є сумніви у життєздатності самої концепції. Але варіантів у ВПК гомункулусів інших немає", — наголошує експерт.

Очевидно, під нежиттєздатністю проекту експерт мав на увазі такі мінуси САУ "Пат-С":

слабкий двигун — потужності 450 к.с. може просто не вистачити для нормальної мобільності САУ, адже двигун розрахований на БМП-3 з вагою до 19 тонн, а гаубиця, яка використовується в даній самохідній артустановці, важить близько 4 тонн;

слабке бронювання – через високу масу зброї та слабкого двигуна на САУ неможливо встановити більш-менш прийнятну броню;

мала дальність стрілянини — за відкритими даними, "Пат-С" здатна стріляти максимум на 15 км. У той же час 152 мм САУ "Мста-С" здатна бити на 25 км, а 155 мм самохідка стандарту НАТО в рядах ЗСУ – на 35-40 км, а з урахуванням спецбоєприпасів – до 67 км.

Зазначимо, що в той час як окупанти намагаються поставити в дію техніку 40-річної давності, Україна отримує від Заходу найсучаснішу зброю.