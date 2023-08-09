Україна серйозно наростила виробництво "Стугн": топ-3 переваг вітчизняного ПТРК

ПТРК Стугна стало в 4 рази більше і на те є кілька причин

Українська зброя успішно виявляє себе на передовій і виробляється у дедалі більшому масштабі. Так, вітчизняний ПТРК "Стугна-П" з початку року випускають у чотири рази більше, ніж раніше, про що повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Телеграф" розбирався, у чому основні плюси українського комплексу, за що він так сподобався ВСУ і став таким масовим у виробництві:

калібр – ракета представлена у двох варіантах (130 та 152 мм), у кожного з яких є свої плюси. Наприклад, ракета калібру 152 мм потужніша і може вразити товщу броню на танку. Ракета 130 мм — легше, що робить її зручнішою, якщо противник не настільки "товстошкірий" у плані захисту. Втім, 800 мм бронепробивності 130-міліметрової ракети вистачить на більшість танків у окупантів;

дистанційний пуск — хоча комплекс "Стугни" і є відносно важким — понад 90 кг, частина цієї ваги (близько 10 кг) посідає апаратуру дистанційного пуску ракети. Тобто оператор може не розташовуватися поруч із пусковою трубою, а спрямовувати політ ракети з віддаленого місця. Це робить комплекс набагато безпечнішим у використанні розрахунком;

найкраща точність і прицільність – інша "зайва" вага "Стугни" припадають на приціл, який дозволяє "бачити" танк ворога вдень від 6,5 км (український приціл ПН-1) до 15 км (Aselsan Eye-Lr S — турецький тепловізійний приціл) ) та вночі від 3 до 5,6 км відповідно. Для порівняння, російський ПТРК бачить ворога гіршим, уночі це не більше 4,5 км.

Хоча "Стугна-П" і не є найкращою у своєму класі, але чудово доповнює більш досконалу зброю, наприклад, американський ПТРК Javelin. Останній перевершує українську ракету в точності та безпеці – оператор просто стріляє ракетою та не керує польотом, ціль вона знайде сама, що безпечно для розрахунку. Щоправда, при цьому поступається у дальності – 2,5 км проти 5 км у "Стугни".

В результаті на передовій ЗСУ часто використовують "Стугну", щоб пошкодити потужні російські танки, а Javelin – щоб добити пострілом у слабко броньовану вежу.

Тим часом, щоб компенсувати свої втрати в артилерії, окупанти вирішили зайнятися виробництвом САУ, визнаною провальною ще 40 років тому.