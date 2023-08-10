Китайська диверсія чи "привіт" від танкістів? Чому під москвою вибухнув оптико-механічний завод
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Насправді вибух міг статися через зберігання на підприємстві снарядів
Вибух на Загорському оптико-механічному заводі в Підмосков’ї, який призвів до численних жертв і руйнувань, викликає багато питань, насамперед через невідповідність картини вибуху офіційної версії. Насправді це може бути мимовільною "диверсією" за участю Китаю.
На одному з численних відео, знятих на території підприємства, було помічено дивний снаряд, який може пролити світло на те, що трапилося.
Хоча офіційною версією є ексцес на складі піротехніки приватної фірми, яка чомусь зберігала її на території підприємства ВПК, потужність вибуху з "грибом", схожим на ядерний, говорить швидше на користь детонації саме боєприпасів. При цьому боєприпаси, що не розірвалися, можуть розкидатися на сотні метрів і навіть кілометри від епіцентру і снаряд на відео може бути одним з них.
Експерти не дійшли єдиної думки, що це за снаряд, але основних версій дві — 85 мм снаряд виробництва КНР та 115 мм танковий боєприпас.
Про подібність танкового снаряда на 85 мм боєприпас із КНР заявив журналіст Андрій Цаплієнко. Справді, ще 1950-х роках у КНР з СРСР передали кілька 85-мм протитанкових гармат Д-48.
Гармати подібного калібру чудово зарекомендували себе під час Другої світової війни як зенітні та танкові, щоправда, згодом калібри в артилерії виросли і швидко застарілі знаряддя зняли з виробництва. Але це не завадило Китаю налагодити виробництво своєї гармати калібру 85 мм під індексом Тип 60, тобто теоретично боєприпас міг потрапити на територію заводу.
Зауважимо, що гармати калібру 85 мм свого часу навіть знаходили у мешканців Донбасу.
На думку військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, снаряд схожий на постріл до гармати калібру 115 мм. Зазначимо, що знаряддям (2А20) такого калібру озброєні російські танки Т-62, які окупанти активно використовують проти ЗСУ і навіть намагаються покращувати, але з плачевними результатами.
Імовірність розміщення на території Загірського заводу снарядів саме до танка Т-62, що став наймасовішим на фронті, здається вищою, ніж снарядів виробництва КНР. Також реальнішою здається версія, що склад таких боєприпасів якраз і вибухнув 9 серпня.
Також як писав "Телеграф", на Загірському заводі розробляли новий російський "стелс-винищувач".