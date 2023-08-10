Китайська диверсія чи "привіт" від танкістів? Чому під москвою вибухнув оптико-механічний завод

Насправді вибух міг статися через зберігання на підприємстві снарядів

Вибух на Загорському оптико-механічному заводі в Підмосков’ї, який призвів до численних жертв і руйнувань, викликає багато питань, насамперед через невідповідність картини вибуху офіційної версії. Насправді це може бути мимовільною "диверсією" за участю Китаю.

На одному з численних відео, знятих на території підприємства, було помічено дивний снаряд, який може пролити світло на те, що трапилося.

Хоча офіційною версією є ексцес на складі піротехніки приватної фірми, яка чомусь зберігала її на території підприємства ВПК, потужність вибуху з "грибом", схожим на ядерний, говорить швидше на користь детонації саме боєприпасів. При цьому боєприпаси, що не розірвалися, можуть розкидатися на сотні метрів і навіть кілометри від епіцентру і снаряд на відео може бути одним з них.

Експерти не дійшли єдиної думки, що це за снаряд, але основних версій дві — 85 мм снаряд виробництва КНР та 115 мм танковий боєприпас.

Про подібність танкового снаряда на 85 мм боєприпас із КНР заявив журналіст Андрій Цаплієнко. Справді, ще 1950-х роках у КНР з СРСР передали кілька 85-мм протитанкових гармат Д-48.

Снаряд на території заводу

Гармати подібного калібру чудово зарекомендували себе під час Другої світової війни як зенітні та танкові, щоправда, згодом калібри в артилерії виросли і швидко застарілі знаряддя зняли з виробництва. Але це не завадило Китаю налагодити виробництво своєї гармати калібру 85 мм під індексом Тип 60, тобто теоретично боєприпас міг потрапити на територію заводу.

85-мм снаряд виробництва КНР

Зауважимо, що гармати калібру 85 мм свого часу навіть знаходили у мешканців Донбасу.

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На думку військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, снаряд схожий на постріл до гармати калібру 115 мм. Зазначимо, що знаряддям (2А20) такого калібру озброєні російські танки Т-62, які окупанти активно використовують проти ЗСУ і навіть намагаються покращувати, але з плачевними результатами.

Експерт вважає, що це 115-мм танковий снаряд.

Імовірність розміщення на території Загірського заводу снарядів саме до танка Т-62, що став наймасовішим на фронті, здається вищою, ніж снарядів виробництва КНР. Також реальнішою здається версія, що склад таких боєприпасів якраз і вибухнув 9 серпня.

Також як писав "Телеграф", на Загірському заводі розробляли новий російський "стелс-винищувач".