Вже "кошмарить" росіян на фронті: що відомо про новий український БПЛА Jupiter

Нова "пташка" є багатофункціональним БПЛА

На iForum 2023, на якому були представлені військові розробки, показали новий український дрон Jupiter.

Про його особливості розповідає "Телеграф".

За словами розробників, нова "пташка" є багатофункціональним БПЛА (може працювати як розвідник, РЕБ або для скидання бомб) і працює за принципом VTOL (злітає і сідає з горизонтального положення).

Все це завдяки модульності та вантажопідйомності апарату, яка становить 20 кілограм. Сам безпілотник із вантажем може подолати понад 800 кілометрів. Існує чотири моделі цих дронів. На стенді iForum була представлена найбільша — за 189 000 євро (у базовій комплектації дрон можна придбати за 69 000 євро).

Зараз Jupiter вже проходить сертифікацію в МО, щоб він міг офіційно постачатися до ЗСУ. При цьому апарат вже використовується на фронті (як мінімум 25 бортів), завдяки волонтерській допомозі.

За словами розробників, вони можуть виробляти до 100 таких БПЛА на місяць, а якщо буде запит, то масштаби виробництва можна буде збільшити. Більше того, вже зараз інженери компанії-виробника працюють над новою версією дрону "з рекордною дальністю польоту".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що може бути український дрон-розвідник "Фурія".

Також ми повідомляли, що Україна створила портативного вбивцю ворожих дронів.