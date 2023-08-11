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Ворог на передовій застосував нові ракети: що ЗСУ можуть їм протиставити

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
ПТРК Вихор
ПТРК Вихор. Фото Відкриті джерела

Українські воїни не завжди можуть збивати носії ракет через їхню дальність

Під Бахмутом у російських окупантів було помічено протитанкові комплекси "Вихор", встановлені на гелікоптері. Нова зброя стала дуже небезпечною для воїнів ЗСУ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

"Вони почали полювати на нашу техніку, щоб вражати її на дистанції — там, де ми їх не можемо дістати", — розповідає замкомбрига.

Російські пропагандисти також діляться відео з вертольотами Ка-52, озброєними ПТУР "Вихор", які завдають ударів по техніці ЗСУ.

Протитанковий ракетний комплекс "Вихор" був розроблений ще у 1980-х роках, але у виробництво пішов лише у 2013-му. Проте його показники роблять комплекс серйозним противником на передовий.

Так, бойова частина вагою до 12 кг може не тільки вражати танки кумулятивним струменем, але й знищувати особовий склад противника уламками. Але головна перевага ракети – дальність пуску, що становить приблизно 8-10 км. У той же час максимальна дальність переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" не перевищує 6 км, тобто дістати ворожий гелікоптер він не може. А ПЗРК Stinger, який стріляє на 8 км, поруч може і не виявитися.

З іншого боку, використання "Вихорю" вимагає від його екіпажу досвідченості та почуття дистанції, адже якщо вертоліт залетить у зону дії ПЗРК ЗСУ — його буде збито.

Зазначимо, що гелікоптери окупантів у протистоянні ЗСУ проявили себе дуже слабо. Тому росіяни змушені віддавати розрекламований Мі-28 країнам Африки в обмін на їхню підтримку агресора на світовій арені.

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#Зброя #Вертоліт #ПТРК