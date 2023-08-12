Мехбригада ЗСУ отримала з Данії танки: у чому їхні переваги

Хоча машини і не нові, вони мають важливу перевагу перед російськими

44-а механізована бригада ЗСУ поповнюється технікою, і слідом за польськими БТР Rosomak частина отримала колишні данські танки Leopard 1A5DK.

Про це повідомляє сайт Defence24 наголошуючи, що броньової складової 44-ї бригади, хоча б частково, будуть недавно передані танки Leopard модифікації 1A5DK (ймовірно, пізніше будуть і класичні A5).

Танки Leopard 1A5DK були викуплені Данією, Нідерландами та Німеччиною у приватної компанії FFG, яка при списанні придбала їх раніше у данської армії.

"Датська" версія танка — це модифікація Leopard 1A3 зі звареною вежею, доведена до рівня 1A5 на початку 1990-х років. Раніше танк отримав сучасний стабілізатор озброєння, тепловізійні прицільні пристрої та нову комп’ютеризовану систему керування вогнем EMES 18. Остання була створена на основі сучасної системи керування вогнем EMES 15, запозиченої у танків сімейства Leopard 2.

Загалом, хоча "Леопарди-1" припинили виробляти ще у 1980-х роках, їхня модернізація сильно посилила можливості танка. Так, раніше на танку стояв стереоскопічний далекомір, на якому спостерігач, користуючись спеціальними мітками, повинен вираховувати дальність. Лазерний прилад робить це автоматично і куди швидше, тобто, за його допомогою можна швидше і точніше визначити відстань, прицілитися та потрапити до мети.

Навіть стара, за сучасними мірками, 105-мм гармата "Леопарда-1", завдяки новим бронебійним оперним снарядам DM23 та DM33 з вольфрамом, здатна пробивати від 350 до 550 мм сталевої броні та боротися з Т-62 та Т-72. Щоправда, останні доведеться бити у більш вразливі борт та корму.

Також напередодні стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall могла викупити 50 Leopard 1 у Бельгії для їхньої передачі ЗСУ.