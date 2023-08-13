Кім Чен Ин допомагає росії: яку зброю Північна Корея дала окупантам

Пхеньян таємно допомагає окупантам боєприпасами

Очевидно, що нещодавня поїздка міністра оборони росії сергія шойгу в КНДР не пройшла даремно — на озброєнні російських окупантів були помічені та ідентифіковані боєприпаси з Північної Кореї. Йдеться про 122 мм реактивні снаряди до системи залпового вогню "Град".

Про це повідомляють дослідники Ukraine Weapon Tracker за фотографіями, що потрапили в мережу.

РС До Граду із КНДР

Як підкреслили дослідники, це вперше, коли вдалося досить надійно ідентифікувати, що боєприпаси зроблено саме в Північній Кореї. Щоб цього уникнути, окупанти постаралися максимально стерти маркування, проте повністю приховати країну-виробника не вдалося. Дослідники вважають, що реактивні снаряди можуть постачати росіянам не безпосередньо, а через Іран.

Ймовірно, це 122 мм реактивні снаряди R-122 HE осколково-фугасної дії з дальністю стрільби до 20 км. Самі собою дані боєприпаси не надто допоможуть окупантам, активно-реактивні снаряди до "Граду" з дальністю стрілянини до 40 км були б куди небезпечнішими.

Підривники до ракет

Однак Пхеньян має власні аналоги 122 мм РСЗВ "Град" і велике виробництво снарядів до них, тому поставки можуть набути регулярного характеру.

Водночас північнокорейські реактивні снаряди до "Граду" використовуються і ЗСУ, до яких вони потрапляють хитромудрим шляхом.