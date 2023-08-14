У "зграї" українських дронів потужне поповнення: чим цікавий новий БПЛА "Galka" (відео)
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Новий БПЛА вже можна побачити у дії
Українські розробники випустили нову версію БПЛА "Валькірія" під назвою Galka. Дрон може робити все те, що і попередник, але краще.
Про це повідомляє "Телеграф".
Як пояснили його творці у коментарі "Суспільному", Galka — це дрон-розвідник та коригувальник. Він може перебувати у повітрі понад 2,5 години. Дистанція зв’язку такого безпілотника становить у середньому 45 кілометрів.
Особливості
- може летіти більше двох годин без підзарядки;
- має онлайн-відеотрансляцію;
- має програму управління QGroundControl замість Mission Planner;
- можливість польоту без GPS;
- бортовий комп’ютер Raspberry Pi та багато іншого;
Характеристики
- розміри — 1600 мм/730 мм;
- злітна вага — 3,7 кг;
- крейсерська швидкість — 60 км/год;
- тривалість польоту — 120+ хв;
- радіус дії телеметричного та відеосигналу — 45 км;
- зліт — автоматичний, за допомогою леєра;
- посадка-автоматична, по літаковому;
- система навігації — GPS, автопілот з інерційною системою;
- силова установка — безколекторний електричний двигун;
- матеріал планера — EPP, каркас з карбону, композит;
- система енергоживлення — літій-іонні акумулятори ємністю до 30 000 мАг;
- кліматичні умови — всепогодність;
- обігрів трубки Піто.
Співзасновник компанії "Бойові птахи України" Дмитро Ковальчук розповів журналістам, що деталі для Galka закуповують у Німеччині, Польщі та Китаї. У планах виробників використовуватися дедалі більше компонентів українського виробництва, щоби випуск нових дронів був безперебійним.
Побачити "Галку" у дії:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про нове українське БПЛА Jupiter.