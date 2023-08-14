У "зграї" українських дронів потужне поповнення: чим цікавий новий БПЛА "Galka" (відео)

Новий БПЛА вже можна побачити у дії

Українські розробники випустили нову версію БПЛА "Валькірія" під назвою Galka. Дрон може робити все те, що і попередник, але краще.

Про це повідомляє "Телеграф".

Як пояснили його творці у коментарі "Суспільному", Galka — це дрон-розвідник та коригувальник. Він може перебувати у повітрі понад 2,5 години. Дистанція зв’язку такого безпілотника становить у середньому 45 кілометрів.

Особливості

може летіти більше двох годин без підзарядки;

має онлайн-відеотрансляцію;

має програму управління QGroundControl замість Mission Planner;

можливість польоту без GPS;

бортовий комп’ютер Raspberry Pi та багато іншого;

Характеристики

розміри — 1600 мм/730 мм;

злітна вага — 3,7 кг;

крейсерська швидкість — 60 км/год;

тривалість польоту — 120+ хв;

радіус дії телеметричного та відеосигналу — 45 км;

зліт — автоматичний, за допомогою леєра;

посадка-автоматична, по літаковому;

система навігації — GPS, автопілот з інерційною системою;

силова установка — безколекторний електричний двигун;

матеріал планера — EPP, каркас з карбону, композит;

система енергоживлення — літій-іонні акумулятори ємністю до 30 000 мАг;

кліматичні умови — всепогодність;

обігрів трубки Піто.

Співзасновник компанії "Бойові птахи України" Дмитро Ковальчук розповів журналістам, що деталі для Galka закуповують у Німеччині, Польщі та Китаї. У планах виробників використовуватися дедалі більше компонентів українського виробництва, щоби випуск нових дронів був безперебійним.

Побачити "Галку" у дії:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про нове українське БПЛА Jupiter.