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У "зграї" українських дронів потужне поповнення: чим цікавий новий БПЛА "Galka" (відео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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У "зграї" українських дронів потужне поповнення: чим цікавий новий БПЛА "Galka" (відео) Новина оновлена 14 серпня 2023, 10:03

Новий БПЛА вже можна побачити у дії

Українські розробники випустили нову версію БПЛА "Валькірія" під назвою Galka. Дрон може робити все те, що і попередник, але краще.

Про це повідомляє "Телеграф".

Як пояснили його творці у коментарі "Суспільному", Galka — це дрон-розвідник та коригувальник. Він може перебувати у повітрі понад 2,5 години. Дистанція зв’язку такого безпілотника становить у середньому 45 кілометрів.

Особливості

  • може летіти більше двох годин без підзарядки;
  • має онлайн-відеотрансляцію;
  • має програму управління QGroundControl замість Mission Planner;
  • можливість польоту без GPS;
  • бортовий комп’ютер Raspberry Pi та багато іншого;

Характеристики

  • розміри — 1600 мм/730 мм;
  • злітна вага — 3,7 кг;
  • крейсерська швидкість — 60 км/год;
  • тривалість польоту — 120+ хв;
  • радіус дії телеметричного та відеосигналу — 45 км;
  • зліт — автоматичний, за допомогою леєра;
  • посадка-автоматична, по літаковому;
  • система навігації — GPS, автопілот з інерційною системою;
  • силова установка — безколекторний електричний двигун;
  • матеріал планера — EPP, каркас з карбону, композит;
  • система енергоживлення — літій-іонні акумулятори ємністю до 30 000 мАг;
  • кліматичні умови — всепогодність;
  • обігрів трубки Піто.

Співзасновник компанії "Бойові птахи України" Дмитро Ковальчук розповів журналістам, що деталі для Galka закуповують у Німеччині, Польщі та Китаї. У планах виробників використовуватися дедалі більше компонентів українського виробництва, щоби випуск нових дронів був безперебійним.

Побачити "Галку" у дії:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про нове українське БПЛА Jupiter.

Теги:
#Україна #Війна #БПЛА #Дрони