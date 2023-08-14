Спокою ворогові не буде – зброя ЗСУ була покращена для боротьби з ворогом уночі

Сто одиниць зброї для бою вночі було передано бійцям ЗСУ

Насиченість переносними зенітно-ракетними комплексами дозволяє ЗСУ успішно боротися з ворожими вертольотами. Тепер це робитиме ще простіше – після того, як волонтери адаптували тепловізори для переносних зенітних комплексів "Ігла".

Про це повідомляє Мілітарний портал, наголошуючи, що 100 тепловізійних монокулярів Guide TK431 буде встановлено на 100 ПЗРК цього типу. У звичайному стані "Ігла" може стріляти лише вдень за допомогою оптичного прицілу, але тепер усе зміниться.

Переобладнання ПЗРК провели Фонд Сергія Притули та волонтери команди "Технарі". Тепловізор Guide TK431 має 10-кратний оптичний зум і здатний розрізняти теплові сигнатури на відстані до 2400 метрів.

Сама ж ракета "Ігли" наводиться тепловим слідом мети, тож робота вночі — для неї річ абсолютно нормальна, головне, щоб боєць перед пуском ракети бачив ціль.

Завдяки можливості використання "Ігли" у нічний час ЗСУ зможуть працювати по ворожих вертольотах, які останнім часом активізувалися завдяки наявності ракет більш далекобійних ракет "Вихор".