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Спокою ворогові не буде – зброя ЗСУ була покращена для боротьби з ворогом уночі

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Микита Синицін Микита Синицін
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Передача покращених Ігл
Передача покращених Ігл. Фото Український мілітарний портал

Сто одиниць зброї для бою вночі було передано бійцям ЗСУ

Насиченість переносними зенітно-ракетними комплексами дозволяє ЗСУ успішно боротися з ворожими вертольотами. Тепер це робитиме ще простіше після того, як волонтери адаптували тепловізори для переносних зенітних комплексів "Ігла".

Про це повідомляє Мілітарний портал, наголошуючи, що 100 тепловізійних монокулярів Guide TK431 буде встановлено на 100 ПЗРК цього типу. У звичайному стані "Ігла" може стріляти лише вдень за допомогою оптичного прицілу, але тепер усе зміниться.

Переобладнання ПЗРК провели Фонд Сергія Притули та волонтери команди "Технарі". Тепловізор Guide TK431 має 10-кратний оптичний зум і здатний розрізняти теплові сигнатури на відстані до 2400 метрів.

Сама ж ракета "Ігли" наводиться тепловим слідом мети, тож робота вночі — для неї річ абсолютно нормальна, головне, щоб боєць перед пуском ракети бачив ціль.

Завдяки можливості використання "Ігли" у нічний час ЗСУ зможуть працювати по ворожих вертольотах, які останнім часом активізувалися завдяки наявності ракет більш далекобійних ракет "Вихор".

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#Волонтери #Зброя #ПЗРК #ПЗРК &quot;Голка&quot;