"Нова" зброя, якій 100 років: окупанти похвалилися черговим бронепоїздом (відео)

Техніка використовується військовим округом, який воює в Україні

У третьому тисячолітті російські окупанти продовжують використовувати зброю, яка пережила свій розквіт понад сто років тому. Йдеться про бронепоїзди, які росіяни використовують для захисту з повітря та охорони залізничних колій, хоча вже за часів Другої світової війни ця зброя вважалася застарілою.

Відео з роботою бронепоїзда можна знайти на сервісі YouTube.

Бронепоїзд

Цей військовий релікт використовує західний військовий округ окупантів для інженерної розвідки, відновлення пошкоджених залізничних колій та супроводу вантажів у зоні бойових дій України.

Стіни вагонів виготовлені з 20-міліметрової сталі, посиленої мішками з піском, розміщеними за дерев’яними панелями, а в броньованому відсіку стрілки озброєні автоматичною зброєю та великокаліберними кулеметами. З метою безпеки локомотив розташований у центрі поїзда, а машиніст дотримується вказівок спостерігача.

Також прямо на платформу встановлена БМП-2, озброєна 30-мм гарматою 2А42 і 7,62-мм спареним кулеметом ПКТ з боєзапасом 2000 патронів, а також 6 димовими гранатометами та 4 протитанковими ракетами.

Також бронепоїзд озброєний ЗУ-23-2, двома 23-мм гарматами для стрільби по повітряних цілях зі скорострільністю 2000 пострілів за хвилину.

Як стверджують західні експерти, бронепоїзди мають багату історію використання, особливо на початку ХХ століття. У сьогоднішніх умовах їхня участь у бойових діях має мало сенсу через досягнення у військових технологіях, таких як повітряна війна та високоточні боєприпаси. Щоправда, плюсом залишається їхня стратегічна мобільність.

Бронепоїзд

Але мінусів у такого бронепоїзда набагато більше:

прив’язка до залізниці, вихід з ладу якої може знерухомити бронепоїзд;

неможливість ухилитися від БПЛА або ракети, оскільки маршрут поїзда завжди буде відомий і пролягає залізничною колією;

слабка озброєність — за фактом, тільки установка ЗУ-23-2 може працювати за повітряними цілями, небезпечними для поїзда, 30-мм гармата БМП-2 сильно обмежена в стрільбі як вагонами по сторонах, так і кутом піднесення гармати з вежі бронетехніки.

Поки ж окупанти реанімують зброю 100-річної давності, Україна нарощує в рази виробництво необхідного озброєння, яке ефективно заявило про себе.