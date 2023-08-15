Взялися за "Тигри" – окупанти спробували покращити свій невдалий броньовик

Після покращення техніка має шанси взагалі не зрушити з місця.

У ході нещодавнього форуму "Армія-2023" російські окупанти представили чимало зразків своєї техніки, одним із найбільш безглуздих з яких виглядав так званий бронетранспортер "Тигр-М", посилений бронею.

Як підкреслили в Telegram-каналі Clash Report, що опублікувало фото, тепер російська техніка нагадує техніку з відомого постапокаліптичного фільму "Божевільний Макс".

Дійсно, судячи з фото бронеавтомобіль буквально завішаний бронею так, що видно хіба що колеса.

"Покращений" Тигр

Зазначимо, що колісний БТР "Тигр", що виробляється з 2005 року, вважається досить посередньою технікою. Так, хоча він має потужне озброєння – кулемети, станковий гранатомет та 30-мм гармату, його броня дуже слабка і відповідає 3 класу захисту, тобто захищає лише від стрілецької зброї калібром 7,62 мм. Та й то за умови, що обстріл ведеться не бронебійними патронами.

Очевидно, з цієї причини окупанти вирішили значно посилити броню, встановивши навісні екрани, але тим самим вони значно посилили навантаження на двигун БТР потужністю всього 150 кінських сил.

Хоча за даними окупантів автомобіль нібито розвиває швидкість понад 100 км/год шосе, насправді вже при окупації Криму "Тигр" ганебно застряг і не зміг переїхати через бордюр. Піздніше це повторювалося неодноразово, наприклад, у Сирії.

Тигр у Сирії

Тобто встановлення нової броні на "Тигр" без заміни двигуна призведе лише до погіршення його ходових якостей — зниження швидкості, зростання витрати палива, більшого ризику поломки навіть не при переїзді через бордюр, а просто на шосе.

В цілому, спроби покращити або створити нову техніку без урахування слабкого двигуна характерні для окупантів.