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По окупантах вдарить "Грім": ЗСУ незабаром отримають нових українських "пташок" (фото)

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Дрон-камікадзе ST-35 "Гром" незабаром з’явиться на фронті Новина оновлена 16 серпня 2023, 10:30
Дрон-камікадзе ST-35 "Гром" незабаром з’явиться на фронті. Фото Скріншот відео

Проект знаходиться на завершальній стадії

На фронті ЗСУ, крім західної техніки, допомагає також і вітчизняна і незабаром її лави поповнить український дрон-камікадзе ST-35 "Грім". Його розробка вже перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомив директор компанії "Атлон Авіа" Артем В’юник в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми знаходимося на завершальній стадії проекту "Гром"", — сказав він.

Так, за словами В’юника, "Грім" буде дуже схожий з уже відомим "Ланцетом". Це буде високоточний боєприпас, що перешкоджає боротьбі, головною метою якого є підвищення обороноздатності українських військових.

Цей комплекс має перспективний спосіб запуску за допомогою допоміжного мультикоптера. Після підняття безпілотника на робочу висоту польоту виконує роль ретранслятора сигналу. Дрон-камікадзе "Грім" може перебувати у двох фазах польоту: горизонтальний політ та пікірування.

Дрон ST-35 "Грім". Фото — gagadget

Артем В’юник додав, що під час виробництва цієї техніки компанія зіштовхнулася з низкою проблем. Головною з них стала незадовільна комунікація із замовником та кінцевими користувачами. А від цього, на думку директора компанії, залежить те, як швидко ЗСУ отримають нову техніку на озброєння.

Характеристики

  • Швидкість – до 120 км/год;
  • Загальна злітна вага – 10 кг;
  • Вага бойової частини — 3,5 кг
  • Час перебування у повітрі — 1 год;
  • Радіус дії: 30-40 км.
  • Оснащення відповідає оптична станція з потужною камерою;
  • Боєприпаси — осколково-фугасні, кумулятивні та термобаричні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті створений в Україні дрон Perun. Він уже вразив понад сотню ворожих цілей та продовжує допомагати військовим.

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#Україна #Зброя #Війна #Техніка #Дрон #ЗСУ