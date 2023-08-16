По окупантах вдарить "Грім": ЗСУ незабаром отримають нових українських "пташок" (фото)

Проект знаходиться на завершальній стадії

На фронті ЗСУ, крім західної техніки, допомагає також і вітчизняна і незабаром її лави поповнить український дрон-камікадзе ST-35 "Грім". Його розробка вже перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомив директор компанії "Атлон Авіа" Артем В’юник в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми знаходимося на завершальній стадії проекту "Гром"", — сказав він.

Так, за словами В’юника, "Грім" буде дуже схожий з уже відомим "Ланцетом". Це буде високоточний боєприпас, що перешкоджає боротьбі, головною метою якого є підвищення обороноздатності українських військових.

Цей комплекс має перспективний спосіб запуску за допомогою допоміжного мультикоптера. Після підняття безпілотника на робочу висоту польоту виконує роль ретранслятора сигналу. Дрон-камікадзе "Грім" може перебувати у двох фазах польоту: горизонтальний політ та пікірування.

Дрон ST-35 "Грім". Фото — gagadget

Артем В’юник додав, що під час виробництва цієї техніки компанія зіштовхнулася з низкою проблем. Головною з них стала незадовільна комунікація із замовником та кінцевими користувачами. А від цього, на думку директора компанії, залежить те, як швидко ЗСУ отримають нову техніку на озброєння.

Характеристики

Швидкість – до 120 км/год;

Загальна злітна вага – 10 кг;

Вага бойової частини — 3,5 кг

Час перебування у повітрі — 1 год;

Радіус дії: 30-40 км.

Оснащення відповідає оптична станція з потужною камерою;

Боєприпаси — осколково-фугасні, кумулятивні та термобаричні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті створений в Україні дрон Perun. Він уже вразив понад сотню ворожих цілей та продовжує допомагати військовим.