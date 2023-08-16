Поліпшення чи знущання? Окупанти продовжують "модернізувати" Т-72

Застаріла техніка робить усі спроби свого покращення марними

У панічних спробах захиститися від ударів ЗСУ окупанти продовжують посилювати свою бронетехніку. Цього разу росіяни представили варіант надбаштового захисту Т-72Б3 від дронів, а також посилення його комплектом захисту озброєнь "Накидка" для зниження помітності танка в широкому діапазоні довжини хвиль.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Маскування кульгає через слабкий двигун

Він іронічно порадив окупантам заварити люки, щоби українські військові точно не могли скинути всередину танка нічого вибухонебезпечного.

За словами експерта, окремо варто сказати про "Накидку", розробку якої було розпочато ще в 1976 році якраз під Т-72 і мало стати корисною, але вийшло, як завжди.

"Застосування її почалося більше 40 років потому, а до цього моменту двигун типу "В" представляє вже вздовж і поперек згвалтований агрегат, що видає кіптяви на порядок більше, ніж у 1970-х. А тому "Накидка", як мертвому припарку. "корисну" конструкцію, що "максимально" підвищує виживання екіпажу", — пояснює експерт.

Простіше кажучи, застарілий двигун Т-72, на який встановили захисні ґрати та "Накидку", у русі вироблятиме більше диму, що видасть техніку та зробить використання маскування танка безглуздим. Тобто одночасно з таким "покращенням" слід було б встановити і новий двигун, але схоже, це вже надто для російського ВПК.

Раніше окупанти похвалилися черговою модернізацією танка — Т72Б3М, в якому маса недоліків, наприклад, старі приціли, незручний зв’язок і т.д.