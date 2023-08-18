ЗСУ отримали новий дрон-розвідник: його для військових створив юний українець із Івано-Франківська (фото)

"Залізну пташку" активно тестували, а днями передали її військовим

Виготовлена в Україні техніка продовжує поповнювати запаси озброєння ЗСУ на фронті та нещодавно до них додалася ще одна "залізна пташка" — безпілотник, створений випускником Центру освітніх інновацій Юрієм Тумиром та його викладачем Олександром Аронцем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.

"Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Вбудована комп’ютерна система дозволяє помічати вибухові пристрої, визначати їх розмір та тип, вказувати координати", — написала вона.

Випускник разом із викладачем працювали над створенням безпілотного літального апарату протягом чотирьох місяців методом "проб та помилок". "Залізну пташку" активно тестували, а на днях передали її на фронт нашим військовим.

Зазначимо, що раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Telegram-каналі розповідав, що у жовтні 2022 року під час IV Всеукраїнського STEAM-FEST учень 11 класу природничо-математичного ліцею Юрій Тумир представив свій дрон-розвідник для ЗСУ.

За словами юного розробника, спочатку він мав ідею зробити машинку, яка шукає міни, а в процесі він вирішив зробити квадрокоптер за технологією 3D друку.

Що відомо про безпілотник

Це коптер із чотирма гвинтами, на яких розташовані дві лопаті. Техніка синхронізована з мобільним програмою, де згодом з’являється вся зібрана ним інформація.

За словами розробника "пташки", вона летить за заздалегідь заданим маршрутом у додатку, обстежує територію та визначає, на яких координатах є міни. Водночас у ньому є система розпізнавання типу та розміру міни.

Таким чином, сапери за допомогою програми можуть дізнатися, де і які міни розташовані, щоб провести роботу над розмінуванням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром ЗСУ отримають нові українські дрони-камікадзе ST-35 "Гром". Розробка цих безпілотників вже добігає кінця.