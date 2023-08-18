Модульна та легка: ЗСУ випробували нову гвинтівку з Австралії

Стрілецький комплекс відповідає всім сучасним вимогам

У ході протистояння російським окупантам ЗСУ використовують масу як нової, так і вже випробуваної стрілецької зброї. Іноді трапляється, що бійці ЗСУ виступають "тестерами" нових стрілецьких систем. Так сталося з гвинтівкою ACAR, створеною австралійським підрозділом французької компанії Thales Group, невелика партія яких потрапила до України з ініціативи розробників.

Про це повідомляють французькі ЗМІ, наголошуючи, що йдеться про малу партію саме для перевірки виробу в реальних бойових умовах.

Штурмова гвинтівка ACAR є представником сучасної західної конструкторської збройової школи, яка відповідає таким вимогам як:

легкість і зручність – без набоїв легкий карабін важить всього 2,7 кг, а загальна його довжина всього 730 мм, що дуже зручно для боїв у місті;

модульність та універсальність – залежно від завдання можна брати ствол різної довжини – як гвинтівку або карабін, під різний калібр – 5,56 та 7,62 мм НАТО або 300 AAC Blackout (теж 7,62 мм, але слабший за НАТОвський стандарт);

ємний магазин – залежно від завдання можна брати із собою магазини на 20 та 30 патронів.

Таким чином, стрілецький комплекс ACAR дуже нагадує польську штурмову гвинтівку Grot, також здатну використовувати як снайперку, автомат і навіть кулемет.