Ворог від дрона не втече: ЗСУ отримали нову потужну зброю

Нові боєприпаси повинні гарантовано виводити з ладу ворогів

У той час, як далекі українські БПЛА успішно атакують москву, для вирішення тактичних завдань на передовій в Україні створили 800-грамову протипіхотну бомбу "Зайчик".

Як розповів виданню The Economist її винахідник — інженер Олексій із Києва, слабка ефективність осколкових гранат ВОГ до підствольного гранатомета спонукала його розробити ефективніший засіб скидання для українських дронів.

За словами розробника, після вибуху ВОГ російські солдати часто просто тікають і тому три місяці тому Олексій із групою ентузіастів створив альтернативу: 800-грамову протипіхотну бомбу "Зайчик". Її корпус друкують на 3d-принтері і потім відправляють на заповнення вибухівкою С4 та сталевими уламками.

На випробуваннях шрапнель "різала дерев’яні бруси, як олію". Команда волонтера щотижня друкує близько тисячі пластикових оболонок для таких бомб.

А інша група інженерів-аматорів — "ДрукАрмія" — за останні чотири місяці виготовила понад 30 тисяч подібних бомб. Їхній лідер "Сват" стверджує, що темпи виробництва зростають. За словами ж Яніса Озолса — засновника латвійського відділення "Диких бджіл" (Wild Bees), групи добровольців-зброярів з-за меж України, що з листопада 2022 року з Європи було відправлено не менше 65 000 таких снарядів.

"Український військовослужбовець "Дюк", який воює під Донецьком, розповів журналістам, що нові 5-кілограмові "бомби-цукерки" вбивають піхоту за 20 метрів від місця падіння. При цьому, за його словами, він зустрічав уже 200 різновидів "скидів". Нині командою Wild Bees ведеться робота зі скорочення різноманітності бомб та стандартизації їх виробництва", — наводить видання слова одного з військовослужбовців ЗСУ.

Подібні бомби можуть стати чудовим доповненням для серійних та саморобних боєприпасів, які ЗСУ скидають на голови окупантам.