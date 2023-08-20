Канада допоможе нам? Військовий експерт пояснив, які танки "Леопард" більше підійдуть ЗСУ і чому

Танки канадської армії мають одну дуже важливу перевагу

З урахуванням закупівлі для ЗСУ ще 50 танків Leopard 1 Україна може стати одним з основних операторів цієї бронехники, тому їй буде потрібна хороша модернізація.

Про це пише у своєму блозі для Site.ua військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, для сучасного поля бою Leopard 1 не годиться, в основному через слабку броню і гармату калібру всього 105 мм, яка при всій своїй точності і нових снарядах в масі своїй дуже застаріла.

Але найбільш вузьким місцем є броня, яка не здатна вберегти екіпаж не те, що від пострілу РПГ-7 або бронебійного боєприпасу 30 мм, а й від розриву в ближній зоні артилерійського снаряда. Звичайно, використовувати таку техніку, впевнений експерт, смертельно небезпечно.

Рішенням могло стати оснащення поставлених Україні "Леопардів-1" додатковим комплектом бронювання MEXAS-M з комбінованими композитними елементами виробництва Канади.

"Навісна броня MEXAS складається з керамічного шару та органотекстоліту на основі високоміцних волокон кевлару або Dynema. Керамічний шар забезпечує руйнування куль і снарядів, за допомогою розподілу кінетичної енергії по більшій площі основи, залишкова енергія поглинається огранотекстолітовим шаром. однаковій масі зі сталевою бронею, перевершує її вдвічі", — пише Олександр Коваленко.

Остання особливість броні – легкість у порівнянні зі сталлю, не погіршить маневрених показників "Леопарда-1" і не призведе до його частіших поломок. На це постійно страждають "модернізації" своїх танків окупантами.