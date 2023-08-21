Брешуть і не червоніють: окупанти обстрілюють ЗСУ негуманною зброєю (відео)

Цю зброю самі ж росіяни називали чи не нелюдською

Бійці ЗСУ поділилися відео, на якому показали застосування окупантами касетних боєприпасів АТ-2,5РТМ, призначеними для ураження людей та неброньованої техніки.

На відео, яке опублікував Telegram-канал Clash Report, боєць ЗСУ тримає один із таких елементів.

Суббоєприпас АТ-2,5 рт

АТ-2,5РТМ є суббоєприпасом авіаційної бомби РБК-500 (разова бомбова касета) загальною вагою 504 кілограми, до якої входять 108 малих снарядів кожен вагою 2,5 кілограми.

Індекс АТ означає, що це авіаційний уламковий боєприпас і відноситься до так особливо підступного типу "бомб з насічками". Сам корпус боєприпасу має насічки, які полегшують розпад бомби на уламки, якими і уражаються люди, легка техніка та зміцнення.

Підступність АТ-2,5 РТМ у тому, що підривник у ній — із уповільненням. При зустрічі з перешкодою бомба поділяється на дві частини і зрикошетів на кілька метрів потім підривається. Тобто поразка відбувається зверху, що ускладнює можливості сховатися від них.

Сама РБК-500, начинена знайденими бійцями ЗСУ суббоєприпасами, має довжину 2,5 метра, діаметр 45 см і може застосовуватись з висот від 300 метрів до 25 км.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії і військовий злочинець Сергій Шойгу заявив, що російські військові почнуть застосовувати негуманні касетні боєприпаси після передачі таких ЗСУ західними союзниками. А насправді подібні факти були задокументовані ще 2022-го.